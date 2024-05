Política Último dia para regularizar pendências com a Justiça Eleitoral Prazo para emissão ou regularização do título de eleitor termina nesta quarta-feira (8) em todo o país. Apenas Rio Grande do Sul foi prorrogado até dia 22 de maio

O prazo para emissão ou regularização do título de eleitor termina nesta quarta-feira (8) em todo o país. A partir de 9 de maio, o cadastro eleitoral estará fechado para a organização da logística de votação das Eleições 2024. No Tocantins, quem ainda precisa regularizar a situação do título de eleitor ou realizar a primeira emissão pode procurar atendimento em um ...