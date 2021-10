Política 'É uma estatal que só me dá dor de cabeça', diz Bolsonaro sobre Petrobras Presidente voltou a falar que a empresa está no radar da privatização

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (27) que a Petrobras é uma estatal que “só dá dor de cabeça” e reafirmou que a empresa está no radar de privatizações do governo. “É uma estatal que, com todo respeito, só me dá dor de cabeça. Nós vamos partir de uma maneira de nós quebrarmos mais monopólio, quem sabe até botar no radar da privatização. É isso...