Política 'É isso que dá tomar cloroquina', diz Doria sobre interesse de Pazuello por vacina mais cara Reportagem revelou que ex-ministro da Saúde negociou compra de Coronavac por US$ 28 a dose

O governador de São Paulo, João Doria, ironizou o interesse do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello por vacina mais cara. "O governo Bolsonaro vai demonstrando que, além de negacionista e inoperante, quis trocar a vacina de US$ 10 por vacina de US$ 30. É isso que dá tomar cloroquina!”, disse Doria à coluna Painel S.A.. Conforme revelou reportagem da Fol...