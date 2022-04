Voto consciente muda tudo

Carlos Alberto Di Franco

Gosto muito de conversar com a juventude. Saio, sempre, com uma percepção de idealismo, paixão e a faísca da esperança. Recentemente, depois de uma conversa com estudantes, em São Paulo, fui abordado por um universitário. Leitor voraz, inteligente e apaixonado, seus olhos emitiam um sinal de desalento. “Deixei de ler jornais”, disse de…