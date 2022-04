Luiz Armando Costa

Os prefeitos e governadores foram a Brasília ontem marchar com Jair Bolsonaro. A idéia aparente era reivindicar melhorias às prefeituras mas acabou, como esperado, num palanque para o presidente, municipalista como o seriam os chefes de executivos, vereadores, deputados e senadores.

Líderes municipais levados a endossar até mesmo o orçamento paralelo (emendas do relator) de R$ 16 bilhões este ano sob escrutínio do Supremo Tribunal Federal pela mais absoluta falta de transparência na sua aplicação.

Um paradoxo se comparado à pauta dos prefeitos e à situação econômica do país, inflação acima de 10%, juros altos, gasolina chegando a R$ 10,00 o litro e, no Estado, 146 mil famílias (584 mil pessoas) recebendo o Auxilio Brasil em abril. Mais gente que os 201 mil empregados com carteira assinada conforme o Caged deste mês.

No Estado, com um orçamento anual de R$ 1 bilhão e 965 milhões este ano era também denunciada esta semana falta de medicamentos como dipirona e material como gases no maior hospital do Estado (HGP). Quase dois bilhões e sem dipirona e esparadrapo.

Ainda que no ano passado tivessem sido gastos R$ 1,6 bilhões na saúde pública no Tocantins. Algo como R$ 421 milhões a mais que os 12% constitucionais obrigatórios.

Nos dias em que não se tem dipirona, o sistema de saúde pública estadual aperta o cinto é na regulação, dando-lhe maior papel e à burocracia que já é estabelecida por normas federais, a função de chave para a solução dos problemas que, como a falta de dipirona apesar dessa montanha de dinheiro, pode estar em outro lugar.

Não é que falte vontade política ao poder público. Ela é que se encontra direcionada para a consecução de finalidades de manutenção de poder. Uma combinação (ou falta dela) explosiva entre administração de recursos públicos e campanha eleitoral.

Situação agravada com a adesão do poder fiscalizador, o Legislativo, ocupado em criar condições legais, não para interesse coletivo, mas destinadas a emprestar legalidade e legitimidade a medidas circunstanciais e assecuratórias de resultados políticos como emendas constitucionais e leis aprovadas nos últimos dias.

Governos, prefeitos e parlamentares tem o direito legítimo de fazer política e buscar mandatos. Como pagos pelo contribuinte, não podem é inverter a ordem dos fatores, dispondo seus interesses pessoais acima dos interesses do seu patrão.

Se fosse na iniciativa privada um empregado sair no meio do expediente para bater uma pelada, descumprir regras da empresa ou dar uma voltinha seria advertido e na próxima demitido. No poder público, são agraciados com cargos vitalícios.