Ele nasceu, no dia 8 de fevereiro de 1883, na região da Morávia, que, na época, fazia parte do império austro-húngaro. Graduou-se pela Universidade de Viena, onde obteve, em 1909, seu doutorado em Direito.

No início de sua vida profissional, esse pesquisador se tornou professor de uma importante universidade da Ucrânia. Posteriormente, aceitou o convite para integrar o corpo docente da Universidade de Graz, localizada no interior da Áustria.

Nessa universidade, ele publicou um livro intitulado "Teoria do Desenvolvimento Econômico". Em 1925, foi convidado a proferir uma série de palestras na Universidade de Roma, onde ampliou seus contatos com várias universidades do mundo.

Em 1932, esse pensador já era reconhecido nos grandes centros intelectuais globais. A vida em uma universidade da Áustria estava pequena para abrigar um professor tão produtivo como ele. Não deu outra: ainda em 1932, aceitou o convite da universidade considerada a melhor do mundo, Harvard.

O profeta da inovação, do empreendedorismo e dos ciclos econômicos passou a ser convidado para ministrar palestras ao redor do mundo. Os empresários japoneses o viam como uma espécie de semideus.

Somente um outro grande pensador se igualaria a ele em prestígio dentro e fora dos meios acadêmicos, e esse economista se chamava John Maynard Keynes. A proposta keynesiana de entrada do Estado como regulador da atividade econômica foi fundamental para tirar o capitalismo das cordas. Keynes, com justiça, foi uma das raras unicidades.

Já neste século vinte e um, o nome do economista oriundo da Morávia é: Joseph Alois Schumpeter.

