Juliana Frantz

Muitos mitos rondam a estrutura de uma holding. O que às vezes é visto como vilão por uns e mocinho para outros deve ser analisado de maneira individualizada, para saber se, no caso concreto, a melhor forma de se organizar a sucessão de uma família seria através da criação de uma holding ou não.

No meio rural, onde os negócios ainda são muito familiares, a figura da Holding Rural familiar pode ser uma excelente opção de planejamento sucessório para que a atividade não pare ou fique prejudicada na ausência do “controlador(a) da operação”.

A Holding Rural Familiar é uma empresa, uma figura jurídica, criada com o intuito de gerenciar e administrar bens rurais de uma família, garantindo a continuidade do negócio por gerações. Esse tipo de estrutura apresenta várias vantagens no aspecto sucessório, tais como:

1. Facilita a transferência de bens e direitos

A Holding Rural Familiar permite que os bens rurais da família sejam transferidos para a empresa sem a necessidade de realizar a divisão física da propriedade. Com isso, é possível dividir a propriedade em cotas, facilitando a transferência dos direitos aos herdeiros, de forma clara e objetiva.

Além disso, a Holding Rural Familiar também oferece a possibilidade de realização de doações em vida, o que pode ser útil para transmitir o patrimônio de forma mais ágil e econômica.

2. Protege o patrimônio da família

Outra grande vantagem da Holding Rural Familiar é a proteção do patrimônio da família. Ao transferir os bens rurais para a empresa, estes passam a ser de propriedade da Holding Rural Familiar, e não mais dos membros da família individualmente. Isso significa que esses bens estão protegidos contra credores pessoais dos membros da família, além de facilitar a gestão do patrimônio como um todo.

3. Permite a sucessão sem conflitos

Um dos maiores benefícios da Holding Rural Familiar é a possibilidade de realizar a sucessão do patrimônio sem conflitos entre os herdeiros. Como a propriedade é gerenciada pela empresa, não há a divisão física do patrimônio entre os herdeiros, o que evita desavenças familiares. Além disso, a Holding Rural Familiar também oferece a possibilidade de definir regras claras e objetivas sobre a gestão e administração dos bens, garantindo que as decisões sejam tomadas de forma democrática e transparente.

4. Reduz os custos e a burocracia

Outra vantagem da Holding Rural Familiar é a redução dos custos e da burocracia envolvidos na sucessão do patrimônio. Como a propriedade é gerenciada pela empresa, não há a necessidade de realizar a divisão física da propriedade, o que pode ser extremamente custoso e burocrático. Além disso, a Holding Rural Familiar também oferece uma série de benefícios fiscais, como a possibilidade de realizar a amortização de ágio, o que pode reduzir significativamente o valor do imposto de renda a ser pago.

A Holding Rural Familiar traz ao negócio do produtor rural a organização sucessória prevendo como ficará a continuidade do negócio na ausência dos patriarcas. Por mais difícil que seja o momento da perda de um ente querido, é importante deixar planejado os próximos passos. Ao se criar uma estrutura empresarial que vai gerenciar o negócio, deixar as relações de sucessão escritas de forma clara, vários prejuízos e conflitos são evitados no futuro.

Juliana Frantz

é advogada especialista em Direito Agrário e Agronegócios em Palmas - TO