Jáfia Naftali Câmara

é doutoranda e pesquisadora em Educação e Migração na Universidade de Bristol (Inglaterra).

Desde o início da pandemia da Covid-19, a maioria dos países vem adotando medidas de restrição à mobilidade de pessoas, através de suas fronteiras internacionais, com o objetivo de diminuir a propagação do coronavírus. O Brasil foi um dos últimos países da América do Sul a fechar suas fronteiras.

Essa abordagem irrestrita de controle de mobilidade adotada pelo Governo do Brasil durante a pandemia não tem sido correspondida pelo Reino Unido, EUA e por países vizinhos como a Bolívia, por exemplo.

Até o dia 16 de abril de 2021, 105 nações haviam imposto restrições moderadas de viagem aos brasileiros, 113 países impuseram restrições severas, e, em um determinado momento, apenas a Macedônia do Norte e o Afeganistão permitiam a entrada de brasileiros sem restrições durante a pandemia. O Reino Unido não só proibiu a entrada livre de pessoas viajando do Brasil, mas, também, de toda a América do Sul em Janeiro de 2021, após a evidência de uma nova variante do coronavírus no Brasil. Restrições às viagens através de fronteiras veem se adaptando à medida que a situação epidemiológica dentro e fora de cada país evolui.

Agora que os programas de vacinação estão avançando nas nações da União Europeia, Reino Unido e da América do Norte, esses países já planejam a reabertura de suas fronteiras para receber turistas estrangeiros e para autorizar seus cidadãos a viajar para o exterior. No Reino Unido, a partir de 17 de maio de 2021, foi implementado um sistema de semáforos para viagens internacionais com uma lista de países verde, amarela, ou vermelha que é determinada dependendo de fatores fundamentais como a taxa de infecção, a porcentagem da população vacinada e a prevalência de novas variantes nos países de destino. O Brasil encontra-se confortavelmente na lista vermelha e a entrada de viajantes chegando ao Reino Unido do Brasil continua restrita por tempo indeterminado.

A fim de reabrir suas fronteiras para turistas, a Comissão Europeia concordou com a criação de um passe de viagem que permitiria aos cidadãos e residentes europeus e turistas estrangeiros viajar pelos 27 países da região neste verão (hemisfério norte). O certificado, que é um tipo de passaporte de vacina comprovando a vacinação do indivíduo, tem como objetivo ajudar a facilitar viagens a partir de 1º de julho de 2021. Contudo, o passe de viagem é apenas válido com vacinas aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos, que são no momento as vacinas da AstraZeneca-Oxford, Johnson & Johnson-Janssen, Moderna e Pfizer-BioNTech.

A Agência Europeia de Medicamentos ainda não aprovou nenhuma vacina de fabricação chinesa, sugerindo que o sistema de passaporte de vacinas Europeu excluiria vacinas de tecnologia chinesa atualmente em uso em mais de 29 países, incluindo a Coronavac desenvolvida no Brasil e aplicada em mais da metade dos vacinados no país. Apesar de não estar adotando um passaporte de vacina federal, os Estados Unidos autorizam apenas o uso das vacinas da Moderna, Pfizer e Johnson & Johnson. Nestas circunstâncias, viajantes imunizados com vacinas chinesas correm o risco de não poderem entrar em vários países do hemisfério norte.

O fato de que as vacinas chinesas não estão sendo aceitas pelas superpotências ocidentais não significa que essas vacinas sejam de baixa qualidade. Mas indica que a vacina contra a Covid-19 está moldando a nova ordem geopolítica e intensificando as tensões políticas entre a China e o Ocidente. Antes mesmo da pandemia, os EUA e a China já lutavam por influência na América Latina e em outras partes do mundo, e a pandemia acirrou ainda mais essa competição. Os EUA, o Reino Unido e a Europa se preocupam com o crescimento da influência da China no mundo e acusam Pequim de usar as vacinas para trocar benefícios políticos e diplomáticos com países mais vulneráveis. A China parece estar derrotando os EUA e a União Europeia na diplomacia de vacinas e medicamentos contra a Covid-19.

Durante a crise causada pela pandemia, a China, seja de forma estratégica ou solidária, tem ajudado países latino-americanos enviando milhões de doses para o Chile, doando máscaras de proteção e colaborando com o Brasil no desenvolvimento da Coronavac. Enquanto isso, países ricos como os Estados Unidos e o Canadá estocavam milhões de doses de vacinas paras suas populações e, ao mesmo tempo, rejeitavam uma proposta da Índia e da África do Sul junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) que pedia pela suspensão temporária das patentes de vacinas e tratamentos contra Covid-19.

A suspensão das patentes permitiria fabricantes de medicamentos em países pobres a produzir vacinas para suas populações mais rapidamente. Países ricos, e também o Brasil, se opuseram à essa petição, argumentando que a suspensão de patentes sufocaria a inovação. Além disso, a capacidade e a disponibilidade da China de produzir vacinas em massa e enviá-las para países em desenvolvimento criou uma oportunidade de relações públicas e diplomáticas que a China soube aproveitar. O contexto de desigualdade no acesso à vacina foi conveniente para a China ganhar terreno e criar uma enorme influência na América Latina, onde a China tem grandes ambições para investir e fortalecer laços culturais e diplomáticos.

Em 4 de maio de 2021, a Agência Europeia de Medicamentos começou a avaliar a vacina chinesa da Sinovac-Biotech (SVA.O), mas não está claro ainda se há discussões entre a China, os EUA e a União Europeia para criar um reconhecimento mútuo de vacinas. Sem o reconhecimento das vacinas chinesas, a indústria de turismo Europeia sofreria um prejuízo multibilionário com a ausência de turistas chineses.

As tensões políticas entre a China e o Ocidente se intensificam e um novo tipo de guerra fria começa a ser definida, mas é difícil imaginar que a Europa irá proibir a entrada de turistas chineses e outros viajantes imunizados com vacinas chinesas por muito tempo. Afinal, os europeus precisam dos bilhões que os turistas chineses gastam na Europa todos os anos.

