Luiz Armando Costa

O cidadão que ainda pensa alguma coisa deve estar batendo com a cachola: no país as previsões sobre uma terceira onda de contaminação do Covid-19 já tomam conta da ciência e Estados, como o Tocantins, decidem afrouxar as medidas restritivas. Não está só, evidentemente, na direção.

São sinais e signos, entretanto, explicitamente contraditórios. Somente essa oposição como régua explicaria uma autoridade pública, investida de suas competências constitucionais, obrigasse a população por decreto a cumprir as regras sanitárias e em igual intensidade operasse o contrário.

Com efeito, as oscilações na taxa de transmissão no Estado (e na Capital) deveriam ter sido melhor observadas e, com isto, pudessem possibilitar uma leitura mais prudente da situação, o suficiente para orientar as decisões do poder público sob um ponto de vista mais técnico do que o atendimento de vontades políticas ocasionais.

Mais não bastasse a deficiência cultural de setores da sociedade que criticam a vacina por sua nacionalidade e acreditam em vermífugo bactericida na cura de vírus, os incentivos a aglomerações e descumprimento de regras sanitárias, ainda que sob critérios pré-estabelecidos mas negados pela imprevisibilidade do corona, operam resultado contrário.

Não haveria espanto algum, por assim dizer, portanto, no número de mais de mil novos contaminados, registrado ontem, que pode não repetir-se nesta quarta, embora o quadro aponte o contrário: maior probabilidade de ocorrência do terceiro ciclo quando não saímos do segundo no Estado.

Bares e escolas de volta, supermercados e shoppings na normalidade e, com mais um pouco de pressão, se libera as casas de eventos noturnos. Tudo como se voltássemos ao velho normal. As 15 mortes de ontem, a lista de espera de UTIs e os mais de 460 internados também ontem (217 em UTIs) sinalizam que não.

Isto tudo quando o Estado registra um dos piores desempenhos na vacinação no país. Até agora só imunizou 15% da população e Palmas pouco mais de 20%. Mais de um milhão de vetores do vírus à solta e sem vacina.

Paralelo a isto tem-se a falta de recursos do governo federal. Nada foi encaminhado para a Covid-19 este ano, diferente do auxílio financeiro do ano passado. Tanto Estado quanto prefeitura tem que se virar com verbas orçamentárias regionais.

A Prefeitura e o Governo, é fato, tem registrado desempenho satisfatório na arrecadação durante a pandemia, que sinaliza a economia não estar estagnada. No governo, as receitas tributárias no primeiro quadrimestre (janeiro a abril) de 17,33% em relação ao primeiro quadrimestre de 2020. Só no comércio, o crescimento foi de 40,58% em um ano. Só em 2021 (janeiro/abril) a variação foi de 31,04%.

O problema é que ter receita em caixa não significa necessariamente que a grana esteja livre. Há as despesas orçamentárias já programadas e as carências da população em outros setores da administração pública.

De outro modo: ficaria mais em conta e com maior probabilidade de êxito (e de vida) manter as medidas sanitárias até a imunização da população. Mas aí os políticos arriscariam ativos que, como é notório, só tem validade se vivos. Voltamos, portanto, ao início: a natureza contraditória dos elementos da equação.