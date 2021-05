Quem costuma passar pela NS 2, mais especificamente, bem em frente ao SESI, já chegando à rotatória da LO 01, já deve ter se sentido incomodado, talvez até irritado, com uma árvore de porte médio, de lindas flores, do canteiro central, que invadia espaçosamente um pouco da rua.

Por que os responsáveis pela urbanização da cidade ainda não haviam tomado providência acerca daquela árvore que colocava em risco a segurança de quem por ali circulava?

O risco estava no fato de o motorista, no susto, tentar desviar dos finos galhos da árvore invasora, espaçosa, e bater no carro da sua direita.

Tá certo que as suas belas e delicadas flores lhe respaldavam para tamanha ousadia. Mas também é certo que qualquer pessoa de bom senso deveria saber que tanta vaidade iria colocar em risco a integridade de veículos e condutores. Era notória a necessidade de uma intervenção diante daquele caso. Onde estão os responsáveis pelo paisagismo da nossa capital? Quanta negligência! Aliás, que profissional em sã consciência e dotado de um mínimo de conhecimento técnico autorizaria o plantio de uma árvore daquela espécie num canteiro central? Descaso? Incompetência? Não é possível. Ou é? Só sei que entra ano e sai ano, e nada muda.

Até que nesta semana, para a minha surpresa e indignação, o motivo do meu incômodo não estava mais ali. Isso mesmo. Cortaram a árvore. No toco. Que sensação estranha! Não acreditava no que estava vendo. Cortaram a árvore. Eliminaram-na! Quanta estupidez! Para não me chatear muito, penso que talvez ela estivesse com a raiz condenada. Velhice. Ah! A velhice...

O episódio me remete a duas situações bem distintas: uma à passagem do Evangelho que alerta, através de metáfora, para que se corte a árvore que não dá fruto. Então, penso: não era o caso daquela invasora. Ao contrário, suas flores eram a prova viva da sua fertilidade.

Outra, é a um texto de Inácio Loiola de Brandão cujo título é "O verde". Nele, a exemplo, da nossa vítima, a árvore também é eliminada por "incomodar" a vizinha idosa que tem de limpar as suas encantadoras flores que insistem em cair na sua calçada todas as manhãs de outono.

Eu sei que pode parecer muito dramático para um fato, aparentemente, pequeno, insignificante. Talvez até seja mesmo, mas ainda assim não deixa de me incomodar. Fico a pensar que muitas vezes agimos da mesma forma com as pessoas. Simplesmente, nós as eliminamos, não lhes damos chance de se ajustarem, de se corrigirem, de recuarem, de mudarem a trajetória. Muitas vezes, somos implacáveis, irredutíveis, autoritários em nossos relacionamentos, em nossas decisões, entretanto, vivemos a suplicar a compaixão divina para nós mesmos, como fez o empregado que teve a sua dívida perdoada pelo patrão, porém não usou da mesma compaixão com aquele que lhe devia, e em quantidade bem menor. (Mateus 18,25-35)

Espero que tenhamos sensibilidade o suficiente para oportunizarmos os ajustes, o repensar, o reconduzir e assim não eliminarmos as oportunidades de florescimento, de crescimento e de maturação dos nossos irmãos.