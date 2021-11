Até quando eu não sei, mas pode ser considerado um presente de aniversário para o Tocantins, no mês de seus 33 anos, ver um filho ascender como governador, ainda que interinamente.

Conforta muitos eleitores com o desejo constante de um dia ver um filho do Estado o governando, sentimentos aflorados de 4 em 4 anos. Por ser daqui e ser um político com experiência e boa conduta, na minha opinião, Wanderlei foi um dos responsáveis pela vitória do governador afastado.

Wanderlei Barbosa é tocantinense de Porto Nacional, cidade palco de movimento pela criação do Estado do Tocantins liderado por vários cidadãos, dentre os quais destaco o professor Fabricio Cesar Freire, Osvaldo Ayres da Silva, Severo Gomes, Francisco Mascarenhas, Vicente Alves de Oliveira (Vicentão), Olegário José de Oliveira, Deijayme Aires, Antônio Andrade (Buchinho) entre outros que se encontram registrados, como a própria família do governador em exercício.

Eu os conheço, pois havia uma entidade em Porto Nacional denominada ATI (Associação Tocantinense de Imprensa) que era o espaço físico onde aconteciam as reuniões em prol da criação do Estado, da qual eu era uma espécie de “contínua”, a entregar as convocações das reuniões, colher assinaturas da população e quem visitava a cidade. Também enviava as correspondências para o congressista Siqueira Campos, trabalho esse que o fiz durante 7 anos, de 1972 a 1979, sem remuneração. Após isso, a luta continuou até no dia em que foi criado o Estado.

A confiança do tocantinense aumenta em favor do governador em exercício Wanderlei Barbosa por ele ser filho do primeiro prefeito da capital, Fenelon Barbosa, já ter ocupado cadeira na Câmara Municipal de Palmas e na Assembleia Legislativa e ter sido vice-governador. Sendo assim, não tem como tirar a esperança do tocantinense de ver uma boa e renovada administração, pois ele conhece os 139 municípios e a capital de norte a sul e de leste a oeste.

Como se trata de uma nova gestão, são muitas as situações de desligamentos dos auxiliares anteriores. Uns saem sem uma boa referência, outros pedem exoneração e outros colocam o cargo à disposição. É certo que estamos acompanhando cada nomeação, mesmo que não conheçamos todos, estamos tranquilos, pois pela trajetória e pelo conhecimento político do governador em exercício, acreditamos que são todos de boa índole e com compromisso com o Tocantins.

Ouvi uma boa proposta dele, em trabalhar lado a lado com as primeiras-damas dos municípios que são referências, ou pelo menos deveriam ser, para o social e para as mulheres de cada cidade.

Pelo que já vimos e ouvimos até aqui, a população tocantinense está confiante com o novo gestor, pois ela merece atenção. O Tocantins é um Estado que deve ser modelo para a nação com indústrias, geração de emprego e renda, pois há terra fértil, pontos turísticos brilhantes, servidores comprometidos e competentes, boas escolas, usinas hidrelétricas, capital planejada e é um estado que tem tudo a proporcionar um bem estar a todos nós.

Maria da Natividade Glória Ribeiro,

vice-presidente da Aplitins -Associação de Professores de Língua Inglesa (2019-2021), grraduada em Letras (UFT), com pós graduação em Psicopedagogia (IBPEX) e Língua Inglesa (UFT).