O Estado convive, nestes dias, com uma situação surreal. Há um governador sendo investigado por Ministério Público Federal e Polícia Federal (crimes de improbidade, lavagem, desvios) e a intenção do Legislativo (que pode ser oficializada amanhã) de processá-lo por crime de responsabilidade e também improbidade. Ambos dependentes de um inquérito do MPF e PF ainda em andamento.

Jogo constitucional, ainda que discutível, jogado, competências exercidas. O espanto se dá na forma e método apoiados por uma suposta maioria impulsionada por uma minoria que se diz formadora de opinião, a pretexto de punir rapinagem nos recursos públicos de um Estado onde, no ano passado, a população entregou em confiança a seus representantes algo próximo de R$ 9 bilhões de impostos federais, estaduais e municipais. Só no governo foram R$ 7,8 bilhões de receitas livres em transferências e tributos.

Tal como a indiferença destes números aos cerca de um milhão pendurados no Estado no Bolsa Família e Auxílio Brasil, a sociedade civil e política vê com naturalidade, a bem da punição a desvios de dinheiro, a quebra de sigilo processual ontem de ação no Tribunal de Justiça impetrada pelo governador investigado, com o vazamento da petição (sob segredo de Justiça), na antevéspera da votação do relatório pelos deputados prevista para esta quinta.

Pior: com juízo de valor acerca da possível decisão dos desembargadores na fundamentação argumentativa de matéria “interna corporis”. Nada diferente dos vazamentos de partes da investigação sem dar acesso à defesa.

Obviamente um outro crime e não de difícil apuração em função das partes interessadas, dos servidores que operam o sistema processual e das digitais de quem tem a senha para acessá-los. E que, por eliminação, não residiria por certo naquele que pediu (e foi atendido) no sigilo decretado pela Justiça. Mas será natural também a não apuração como a recorrência futura, fundada na recorrência pretérita e mesmo tratamento.

Paralelo a isto, o presidente da Comissão Processante, Elenil da Penha, contabilizou nas suas despesas indenizatórias (Codap), no mês de janeiro deste ano, com pedido de ressarcimento, valores que se elevam a R$ 8 mil, atribuindo-os a gastos com advogados particulares (R$ 5 mil) e empresa de comunicação (R$ 3 mil), quando o Legislativo estadual já paga assessoria jurídica e profissionais de assessoria de imprensa a deputados e as comissões parlamentares. Em dezembro de 2021 (mês da criação da comissão processante), foram cerca de R$ 7 mil com comunicação, R$ 4 mil com pesquisa de mercado e R$ 10 mil com combustíveis.

Os números publicados no portal das transparências do Legislativo dão, certo modo, transparência a meios e finalidades, sugerindo que tivessem, os deputados processadores, a partir apenas deste número (que se repete em outros) o processo de impeachment do governador afastado como meta a ser cumprida, com um juízo de valor antecipado de condenação onde a investigação teria o papel de mero carimbo certificador.

De forma que exigiria técnicos mais qualificados (e com taxas de êxito mais elevadas) do que os servidores públicos que já recebem salários acima da média para, obrigatoriamente, desempenharem as mesmas funções. O problema é que no meio disto tudo tem os freios da legislação que não tem conseguido parar, até aqui, o caminhão de ilegalidades praticadas neste processo, desde a investigação com vazamentos seletivos, afastamento do STJ e agora na naturalidade com que se quebra sigilo processual sem que apareça um guarda para acenar o apito. Um Estado, como se nota, policial que pode, mantida a inércia com que é tratado, atingir qualquer cidadão, dependendo da vontade política de alguns.

E aí a comparação é inevitável: o que sucederia se, por exemplo, no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Roussef, o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, contratasse profissionais para dar suporte jurídico e de divulgação da ação que não só defendia, como foi o seu impulso. Ou que saísse, no cargo, vazando petições protegidas por sigilo judicial e intenções processuais de ministros do Supremo Tribunal Federal.