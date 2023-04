A razão androcêntrica induz uma visão equivocada de homem como o único representante da espécie humane, isso ocorre no padrão conservador da norma culta da língua portuguesa em detrimento da linguagem “neutra”, que significa apoiar também a prevalência da ideia genérica de homem como a própria representação universal de todes seres humanes.

No Brasil o debate sobre a subjugação implícita na linguagem é atual, entretanto o termo androcentrismo foi cunhado em 1903 pelo sociólogo Lester F. Ward, ressalta-se que, androcentrismo está intimamente ligado à noção de patriarcado e não se refere somente ao privilégio do gênero masculino, conforme Ward (1930) refere-se especialmente, a forma como as experiências masculinas são consideradas como as experiências de todes seres humanes e tidas como norma. A tendência quase universal de se reduzir a espécie humane ao termo “o homem” é um exemplo excludente que ilustra comportamento androcêntrico.

Nesse sentido, à influência da razão androcêntrica sobre a ciência implica em que todes as análises, investigações, estudos, propostas e narrações são enfocadas a partir de uma perspectiva unicamente masculina, e tomadas como válidas para a generalidade de seres humanes.

Refletir sobre a linguagem neutra é contribuir para um processo não somente importante como indispensável para a percepção e valorização da subjetividade de todes seres, o que implica imediatamente em favorecer a evolução da concepção humane sobre si e consequentemente na abolição de seres vives, isto porque o androcentrismo na linguagem é um forte aspecto de subjugação.

Desse modo, é importante destacar que o processo evolutivo mental e moral de seres humanes é perceptível em diversos âmbitos da vida em sociedade, um deles é na construção da linguagem.

Sobre a dificuldade em construir textos com uma escrita sem gênero, neutra e com qualidade, trata-se de subir mais um degrau neste processo evolutivo que levará a espécie humane, sem qualquer dúvida, a uma concepção da vida livre e enriquecida pela consideração da experiência de seres vives que não somente a masculina.

Ainda que haja persistência e imposições pela prevalência do conservadorismo na norma culta da língua portuguesa, cabe ressaltar que a utilização de palavras neutras como todEs pode ser considerada parte de um processo evolutivo que, diga-se é irreversível, agora que a ideia em torno da subjugação na linguagem está sendo amplamente debatida não retornaremos mais as subjugações androcentrica na linguagem tal como sempre foi.

Luzia de Kassia

é assistente social, doutoranda em Geografia pela UFGD. Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e representante do Centro de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes - (Cedeca Glória de Ivone).