A vida social é, de um modo geral, uma atividade comum entre os seres humanos e muitos acreditam inclusive que se trata de uma tendência natural, mas também é preciso destacar que existem aqueles que defendem a ideia de que os seres humanos buscam os outros ou o grupo no intuito de satisfazer seus interesses particulares ou para obterem vantagens próprios. De qualquer forma, de uma coisa parece que ninguém tem dúvida: a vida social é algo indispensável para os seres humanos e eles precisam estar preparados para essa atividade. Como qualquer outra atividade, a vida social também não pode dispensar o conhecimento; cada ser humano precisa adquiri-lo para que ele seja verdadeiramente capaz de conduzir suas ações de forma clara, transparente e correta em suas relações com seus semelhantes, bem como estar preparado para analisar e compreender adequadamente as regras e normas da vida social.



A vida social não pode se transformar em uma atividade que prejudique as partes envolvidas, ela deve ser sempre algo prazeroso e satisfatório para todos, principalmente porque se trata de uma atividade indispensável para os seres humanos; conviver com os outros é fundamental para a preservação e perpetuação de cada ser humano que, de um modo geral, se realiza de forma plena na relação com seus semelhantes no seio da sociedade. A vida social não pode se basear no interesse individual ou na busca de vantagens particulares, mas sim na busca de um bem duradouro e coletivo. A convivência com os outros não é uma atividade para se obter vantagens particulares ou uma ação para atender interesses individuais, ela é sim uma relação que fortalece os seres humanos e deve sempre contribuir para tornar a sociedade cada vez mais forte e justa para cada um dos seus membros.



Uma vida social transparente, responsável e sincera fortalece a sociedade e contribui para a felicidade dos seus membros. A verdadeira convivência exclui interesses ou vantagens particulares e gera solidariedade e lealdade entre os seres humanos. A convivência entre os seres humanos é algo importante e indispensável, por isso ela precisa ser sempre sincera e transparente para que ela possa ser, de fato, benéfica para todos. A verdadeira vida social requer que o interesse individual seja totalmente sacrificado pelo bem de todos. Cada ser humano precisa se esforçar em suas relações para que elas possam sempre estar em harmonia com o bem da coletividade e da humanidade como um todo. Não importa a posição social que cada um ocupa na sociedade ou a quantidade de bens matérias que possui, a vida social deve sempre ser praticada com sinceridade, transparência, lealdade e como uma atividade cuja meta principal é proporcionar felicidade e bem estar a todos os envolvidos.

José João Neves Barbosa Vicente

Professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)