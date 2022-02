Em virtude da atual polarização política no país tenho interagido cada vez menos nas redes sociais e, quando o faço, procuro fazer uma limpeza dos haters que se encontram entre os meus amigos, que em sua maioria são constituídos por apologistas da violência, racistas, xenófobos, misóginos, homofóbicos, antissemitas, etc. O que percebo do comportamento dessas pessoas que atuam nas redes sociais (mundo virtual) é que, na verdade, elas são produto do mesmo “cidadão” atuante no mundo real (material).

E é muito fácil de as reconhecer no dia-a-dia! Elas são reconhecidas no trânsito quando não têm paciência, buzinam como loucas, esbravejando histericamente com qualquer um que contrarie suas noções idiossincráticas de espaço e tempo; quando numa fila qualquer gritam, agridem os atendentes e querem levar todo tipo de vantagem; quando tentam impor suas vontades em qualquer lugar que estejam ou frequentem; quando manifestam aos quatro ventos – muitas vezes sob forma de blefe – uma pretensiosa “autoridade”; quando usam de títulos acadêmicos, status profissional, posição política, indicação de casta e títulos de propriedade, a fim de burlar as regras sociais; quando conversam aos berros em resposta a um desafeto ou a alguém que as contrariem, apontando-lhes o rosto com o dedo indicador; quando, para dar show de autoritarismo, maltratam e humilham namoradas(os), esposas(os), filhos e familiares, publicamente; quando dão socos em mesas, portas, balcões e em tudo aquilo que não pode revidar, para demonstrar força de intimidação.E por aí vai! Aqui estão somente uns poucos exemplos do típico grosso(a), muitas vezes glamourizado(a) como protótipo de comportamento social. E o interessante é que tem muita gente que compra esse tipo de ideia como sendo verdadeira.

Recentemente, conversando com um agente de segurança pública, casado com uma familiar próxima, este me falava do modelo de autenticidade e verdade que é o seu “político de estimação”. Dentre aquilo que ele via como as principais qualidades de seu ídolo estava o fato de este “conversar na linguagem do povo”. Algo que, sinceramente, não sei o que significa, mas que, para o meu interlocutor, tratava-se de algo muito claro e explícito: “conversar na linguagem do povo” é usar de termos toscos, rudes, esdrúxulos, de baixo calão, como se “povo” fosse sinônimo de incivilidade e grosseria. E o interessante é que esse meu interlocutor cultiva a ideia de que essa é a forma certa de se portar, de conviver, de comunicar.

É como se ser grosseiro fosse sinônimo de “personalidade forte”, de “sinceridade manifesta”, daquelas pessoas que “arrasam” por serem “diretivas e verdadeiras”. Contudo, ao que aqui é chamado de “personalidade forte”, ou “sinceridade manifesta”, costumo chamar de grosseria e falta de educação e, para mim, não há nada de glamouroso nisso.

Pelo contrário, tal comportamento é sinônimo de insegurança, falta de autoconhecimento, falta de altruísmo e falta de educação propriamente dita. Você acha que há algo digno de elogio nesse tipo de comportamento?