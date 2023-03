Era uma vez uma princesa que vivia muito feliz no seu reino! Certo dia, a Rainha se dirigiu à princesa com uma sacolinha branca, " daquelas chiadeiras" de supermercados reais, entregou-a para a herdeira e disse:

-Tome, você vai usar isso em breve, ponha na mochila escolar, leve para onde for, fique atenta ao sinal vermelho. A princesa que calada estava, calada ficou.

No dia seguinte, o rei em seus aposentos chama a rainha:

- Minha Pérola, (tratamento carinhoso do rei) o que este produto faz na minha gaveta da minha cabeceira? A rainha intrigada diz:

- Só pode ter sido aquela princesinha...

E lá deixou o tal produto.

A rainha passou noites frias e dias quentes, muito pensativa, buscava uma alternativa para colocar na cabeça da princesa, além da coroa, é claro, que ela precisaria logo, logo daquele produtinho. E dias se passaram, dias bastante chuvosos, também de muito sol, dias de risos e até lágrimas, dias acalorados no castelo, e dias de cinema e encontros reais, até que, numa tarde de borboletas no jardim, a rainha teve uma grande ideia, mandou chamar o rei (exímio companheiro) e, juntos, foram a uma daquelas lojas que vendem lindas caixas de presente, e escolheram a mais belississima de todas, feita mesmo para uma princesa.

A caixa foi preenchida com os mais deliciosos bombons e uma carta, assinada pelo rei, a rainha e o príncipe.

A carta dizia:

Princesa, herdeira do trono mais amado de todas as galáxias,

Nós, o rei, a rainha e o príncipe, seu irmão amado, sempre muito atentos aos sinais, estamos muito felizes com o seu crescimento. Já até sentimos saudades das suas peraltices de menina levada. E como sabemos, que você continua com muita energia para a ginástica rítmica, andar a cavalo, até futebol você joga, dentre muitas outras peripécias, entendemos que necessitará em breve de cuidados especiais. Então, nós, pessoalmente preparamos um kit muito belo, e com delícias, dentro dessa caixa que é pequena para tanto amor, enfim, estamos emocionados. Logo, desejamos que você atente-se ao sinal vermelho, mas continue, e se torne uma mulher de beleza rara com toda a sua feminilidade e bem protegida.

Com todo amor do reino.

E aquele produto da sacola " chiadeira" agora tinha outro valor, pois estava cercado de muita doçura, muito amor e compreensão. Já podem imaginar que a "doce" princesa que é do signo de " Formiga" abraçou aquela caixa, onde passou a guardar as suas memórias. E aquele reino viveu feliz para sempre...Juntos e preparados.

Bell Gama

atriz, produtora cultural e arte educadora – pedagogia, supervisão e docência – ênfase no Teatro (UFT)