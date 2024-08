O dramaturgo William Shakespeare vem mantendo, ao longo de quatro séculos, um título inédito no meio literário: o de ser considerado o maior escritor do mundo. Quem convive nesse meio, repleto de competição, sabe que existe uma verdadeira fogueira de vaidades desses déspotas esclarecidos.

Até mesmo escritores de primeira grandeza, como os consagrados Miguel de Cervantes, com sua obra maior “Dom Quixote”, e Mario Vargas Llosa, com seu romance mais lido “Conversa na Catedral”, foram alvo de maus olhares de muitos dos seus colegas que ficaram incomodados com o sucesso deles. Eles praticaram um dos sete pecados capitais, a inveja, um sentimento menor do próprio do ser humano presente onde existir gente.

Há exatos vinte anos que leio e releio tudo que o autor de “Romeu e Julieta” escreveu. A cada releitura, aprendo a conhecer, cada vez mais profundamente, a alma humana. De uns tempos para cá, senti a necessidade de encontrar um livro que traduza a imensa sabedoria desse escritor para o cotidiano de nossas vidas. Minha incessante procura foi, de certa forma, em vão, pois tudo que chegava às minhas mãos não me satisfazia. Depois de anos procurando tal obra, desisti.

Quando viajo, tenho o hábito de percorrer livrarias em busca de novidades. Semana passada, estive em Curitiba. Por volta das 17 horas, entrei em uma livraria de um shopping localizado no elegante bairro Batel. Após conferir as novidades, deparei-me com uma seção especializada em obras de Shakespeare. Comecei a conferir as novidades, mas não encontrei nada que me satisfizesse. Já cansado, a simpática vendedora que me atendia veio com um livro debaixo do braço e, sorrindo, disse: — Acabou de chegar este livro, talvez, o senhor encontre nele o que deseja.

Bastou eu ler o título para me interessar pelo conteúdo. Após uma hora de pesquisa, voltei-me para a vendedora e disse-lhe: — Eureka! Tudo que venho procurando nesses últimos dez anos é uma obra como esta.

Agradeci à funcionária pelo achado e voltei para o hotel com aquele entusiasmo juvenil. Das 22 às 3 horas, li a metade do livro. O autor procurou, exatamente, atender à necessidade de que as obras de Shakespeare fossem úteis para as várias situações que passamos no dia a dia de nossas vidas.

“Pergunte a Shakespeare” é o título (bastante sugestivo) da obra escrita pelo pesquisador italiano Cesare Catà. Quem é o autor? Façamos as apresentações.

Cesare Catà é um doutor em Filosofia do Renascimento. Tem diversas publicações. Enquanto acadêmico, aprofundou seus conhecimentos em instituições como a Universidade do Havaí, em Honolulu, nos Estados Unidos, o Instituto Cusanus, em Trier, na Alemanha, a Escola Prática de Altos Estudos, em Paris, na França, e no Instituto Italiano da Cultura de Dublin, na Irlanda.

Reproduzo o convite do autor aos leitores. “O seu Problema é ansiedade? Tome uma dose reforçada de Otelo. Ainda sentido deslocado? Hamlet, sem moderação. Tem dificuldade para encontrar a pessoa certa? Romeu e Julieta na veia. Está desiludido com a humanidade? Vá de Macbeth. A autoestima está lá embaixo? Henrique V pode dar um up”. Depois de um convite desses, mergulharemos em algumas peças de Shakespeare, tendo o doutor Cesare Catà como anfitrião.

Salatiel Soares Correia é engenheiro,mestre em energia pela Unicamp.Autor de 8 livros.

