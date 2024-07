Em minha última publicação nesta coluna, adotei um tom igualmente testemunhal. Tematizei desafios enfrentados por mim enquanto docente sobrecarregado com atividades profissionais do ensino superior em universidade pública e, ainda, comprometido com a construção de rotinas esportivas para me garantir melhor qualidade de vida. Agora, compartilho uma experiência inusitada do cotidiano ainda acelerado de quem se esforça para desempenhar a tripla função anunciada no título desta crônica.

Tal experiência aconteceu em curto intervalo de tempo, em um dos últimos dias das férias docentes de julho, quando acelerava o ritmo de minhas atividades profissionais que desejava concluir no período idealizado para descanso, antes da retomada oficial das obrigações laborais. Durante as férias, realizei leitura de livros acumulados e escrita de produções científicas inacabadas.

Em dois turnos consecutivos daquele dia, reescrevi parte de um artigo científico a ser publicado. Esse trabalho foi interrompido para o exercício da paternidade, quando meu filho informou que as aulas haviam encerrado e eu já poderia buscá-lo na escola. Trouxe-o rapidamente para casa, providenciei uma refeição, pois, em seguida, ele teria treino de basquete e eu poderia realizar musculação, seguida por uma corrida noturna em uma agradável avenida da cidade.

O inusitado ocorreu exatamente no término do meu treino. Rapidamente, retirei a chave do claviculário do estabelecimento, abri o carro no estacionado da frente e guardei minha garrafa cheia d’água e as luvas de treino. Coloquei a chave no bolso e percorri mais de 5 km na própria avenida da academia, mesmo pretendendo correr o dobro dessa distância. A atividade foi interrompida após meu filho informar, por aplicativo, o encerramento do jogo.

O inusitado transcorria plenamente sem minha consciência. Chegando ao estacionamento, acionei a chave presencial e, surpreendentemente, foram destravadas as portas do carro exatamente ao lado do meu. Por coincidência, tratava-se de um veículo idêntico. Informei o ocorrido ao meu filho, compartilhando minha apreensão. Até ali, imaginei que estivesse acontecendo uma falha no dispositivo de travamento, que passou a destravar outro carro. Observei que o instrumento tinha menos funcionalidades sinalizadas por pequenos desenhos. Logo entendi que havia retirado a chave errada do claviculário e que os chaveiros dados pela mesma concessionária também eram idênticos.

Retornei para a academia e, rindo da situação, relatei o ocorrido à recepcionista e, em seguida, troquei sorrateiramente as chaves, evitando mal-entendidos com o possível proprietário. Mais calmo, no caminho para buscar meu filho, decidi tomar água, mas não encontrei minha garrafa. Lembrei-me dos materiais guardados no carro trocado e, aceleradamente, voltei para o local do ocorrido. Novamente, atualizei meu filho sobre a situação e ele continuou me esperando.

Com um misto de sentimentos de difícil explicação, compartilhei o restante de minha proeza com a recepcionista e pedi que, por gentileza, ela perguntasse de quem era o carro no modelo e na cor idênticos ao meu. De imediato, a proprietária identificada pensou que alguém tinha estragado seu patrimônio. Quando eu relatei o ocorrido em meio a risos, a proprietária, muito simpática, também sorriu da situação inusitada. Com muito senso de humor, abriu o próprio veículo e falou que eu poderia ficar à vontade para retirar minhas coisas.

Solucionado o imbróglio, observei uma mensagem enviada por meu filho pelo aplicativo. Afirmava que eu tinha parado de me comunicar e sido alvejado pelo proprietário do veículo trocado. Esse desfecho da narrativa cogitada pelo adolescente retrata um espelho da sociedade brasileira e revela uma lição importante aos leitores sobre a necessidade e o exercício da cautela, pois, por um lado, não seria estranho que a situação inusitada resultasse em constrangimento ou em tragédia. Por outro lado, o exercício do senso de humor se mostrou eficiente. Trouxe leveza à situação, revelando que, muitas vezes, uma boa risada pode evitar aborrecimentos. O que teria acontecido se um sisudo musculoso fosse o proprietário? Como docente, atleta e pai, pretendo continuar aprendendo e rindo pelos três percursos cruzados!

Wagner Rodrigues Silva, Doutor em Linguística Aplicada e Professor Titular na Universidade Federal do Tocantins (UFT).

