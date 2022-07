Saúde mental é dever coletivo

O cuidado com o bem-estar nunca foi tão importante para manter uma boa saúde mental. Para a campanha do Dia Mundial da Saúde de 2022, comemorado no mês de abril, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), órgão que atua como escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para as Américas, convoca todos a refletir, entre outros questionamentos, se as economias podem estar focadas na saúde e no bem-estar. No mundo corporativo, esse cuidado é cada vez mais incentivado pelas empresas. Mas ainda que valorizadas, essa atenção surgia somente em ocasiões específicas e não abordava a saúde mental.

Com a pandemia da Covid-19, que modificou o comportamento de toda a sociedade, a saúde integral ganhou mais força nas empresas. Isso significa corpo e mente saudáveis. De um lado, a implementação de uma nova mecânica de trabalho abriu portas para se reinventar e desbravar outros meios de produção, mas de outro, essa mudança trouxe desconforto e inquietação em algumas pessoas, levando até mesmo à Fadiga Pandêmica. Este éfenômeno descrito pela Organização Mundial da Saúde (OMS) causado pela hipervigilância devido ao medo da doença e das várias mudanças impostas, em muitos casos, de forma repentina em um contexto bastante adverso.

Mas como lidar com esse cenário? O fato é que o estresse faz parte da vida dentro ou fora de uma empresa, porém evitar uma sobrecarga emocional que compromete a qualidade de vida é fundamental. Os modelos engessados de trabalho já não cabem mais nesse “novo mundo”. Isso significa que mesmo dispostas à transformação, as empresas não devem focar somente na modernização dos modelos de trabalho e da tecnologia. Também é importante que o jeito de fazer as coisas contemple os aspectos humanos.

Como gerente de Medicina do Trabalho de uma grande indústria, observei, de forma bastante latente, o quanto os aspectos emocionais e psicológicos influenciam todas as nossas ações e decisões. E quando estamos em um ambiente onde nos sentimos acolhidos e há diálogo, adquirimos mais segurança e confiança para encararmos os desafios, seja em qual âmbito for. Para garantir o ambiente saudável que queremos, olhamos a nossa rotina para reforçar ainda mais ações simples, mas que impactam positivamente a vida das pessoas, como delimitar o tempo de reuniões, respeitar o horário de almoço, finais de semana e evitar agendamentos após às 18 horas, reforçando essa atenção também para o envio de e-mails e WhatsApp.

Além disso, instituímos um programa de apoio ao empregado, em que psicólogos do próprio time da empresa oferecem atendimento gratuito e confidencial, por meio de ligação via 0800. Nos últimos dois anos, desde o início da pandemia, o programa registrou mais de 42 mil atendimentos – entre março de 2020 e fevereiro de 2022. Em 2021, houve um aumento de mais de 150% no numero de ligações recebidas em relação a 2020, sendo que nos dois primeiros meses deste ano a quantidade de chamadas já é 25% superior em comparação ao mesmo período de 2021. Os índices comprovam a importância do serviço para os empregados e também para as suas famílias, que podem acessar o serviço sendo dependentes ou não de convênio de saúde.

Outra iniciativa são os programas de atividade física com aulas online e lives internas sobre o tema saúde. Promovemos ainda rodas de conversas e terapias on-line, com psicólogos por meio de teleatendimento, de forma sigilosa e sem custo no convênio. Essas medidas, compartilhadas em plataforma digital, mantêm a empresa e os empregados conectados, apoiando e dando respaldo para as boas práticas empreendidas por cada um, em equipe e até em casa para manter a mente sã. Afinal, cuidar da saúde mental é uma responsabilidade coletiva: sociedade, empresas e famílias. Olhando dessa forma, tornamos a vida mais produtiva e leve, podendo colocar essa leveza em nossas mochilas para nos acompanhar em todos os lugares e, assim, viver de forma mais harmônica, antecipando até para esse presente, ainda que desafiador, o futuro que queremos viver.

Monyque Motta Carmona Gerbelli,

gerente de Medicina do Trabalho da Votorantim Cimentos