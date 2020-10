Cláudio Lustosa

Gerente Financeiro e de Comércio Exterior do Grupo Aço Cearense.

Você certamente já ouviu o ditado “não adianta trancar a porta depois do ladrão entrar”, o mesmo vale para as finanças da sua empresa. Não vale ficar se lamentando quando uma crise internacional ou local afetar os negócios, pois as mudanças sempre virão e as maiores se anunciam com momentos de muita tensão e stress do mercado. Se você acredita na força implacável das mudanças, talvez pense que quando ela chegar você será um dos mais adaptáveis dada sua mente e coração abertos. Contudo, sugiro deixar a confiança de quem já enfrentou diversos desafios e construiu sua empresa de sucesso de lado, e adotar medidas preventivas como constituir um fundo de reserva emergencial.

Segundo pesquisa (03/2020) do CNDL-Confederação Nacional dos Lojistas e SPC, menos da metade dos brasileiros tem o hábito de poupar. Acostumado com crises, o empreendedor brasileiro sabe que em tempos turbulentos os recursos ficam mais escassos, o dinheiro some, as taxas de juros e câmbio galopam da noite para o dia, clientes desaparecem e fornecedores atrasam pedidos. Um fundo de reserva permite lidar com esses desafios com mais tranquilidade e até encontrar oportunidades valendo-se desta liquidez. Ele será importante para negociar prazos com clientes e fornecedores, renegociar dívidas em instituições financeiras, tratar protestos e negativações. Enfim, tomar decisões difíceis em tempos de crise são sempre mais caras e arriscadas do que ter preparação e reserva para não sentir como se tivessem puxado o seu tapete.

A contabilidade prevê a reserva de capital e a reserva de lucro, mas não é disso que estamos falando. Trata-se aqui de uma reserva estratégica para enfrentar as desventuras do empreendedorismo e os riscos de mudanças nos negócios. Normalmente se começa garantindo um horizonte curto de compromissos, seja uma semana de pagamentos, ou um mês de dívida bancária. Administre atentamente os prazos de vendas, os níveis de estoque e despenda tempo conquistando prazo com fornecedores, que naturalmente o seu capital de giro drenará precioso caixa para a firma. O importante é iniciar com uma meta factível e tão logo alcançada aumentá-la até chegar a padrões de mercado.