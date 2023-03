O Funrural é uma contribuição paga pelo produtor rural, pessoa física ou jurídica, em razão de sua produção ou folha de pagamento e, há muito tempo, gera discussões sobre sua constitucionalidade e funcionalidade técnica, dividindo as opiniões de produtores rurais e empresas adquirentes da produção rural.

O Funrural é previsto na Lei 8.212/1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e instituiu o Plano de Custeio no Brasil.

Depois da reviravolta de julgados que discutiram a (in)constitucionalidade do Funrural, revertendo milhares de liminares concedidas anteriormente e gerando um passivo que tirou o sono de muitos produtores rurais, foi a vez do Supremo Tribunal Federal (STF) firmar um entendimento sobre a responsabilidade solidária das empresas adquirentes de produtos rurais quanto ao recolhimento do Funrural.

Até a definição sobre a constitucionalidade da cobrança do Funrural, a grande maioria das empresas que adquiriam um produto rural analisava dois pontos: se o produtor possuía liminar judicial que o dispensava do recolhimento - hipótese em que não havia desconto referente ao Funrural no preço a ser pago ao produtor rural -, e se o produtor não possuía qualquer liminar judicial – o que ocasionava o desconto equivalente ao percentual do Funrural do valor a ser repassado do produtor rural, com repasse aos cofres públicos.

Uma vez determinado que a cobrança dos valores referentes ao Funrural era constitucional, além de gerar um passivo enorme para os produtores rurais que não faziam os recolhimentos ou efetuavam o depósito judicial referente aos valores da contribuição, inúmeras empresas foram autuadas pelo Fisco pelo não recolhimento/repasse do Funrural aos cofres públicos no momento da aquisição do produto rural.

A dúvida se essa obrigação de retenção era da empresa ou do produtor rural, se havia algum tipo de responsabilidade solidária entre eles, foi sanada em 16/12/2022, quando o STF unificou o seu entendimento no sentido de que não há legislação que obrigue ou responsabilize a empresa adquirente do produto rural a efetuar a retenção ou repasse da contribuição, decidindo pela inconstitucionalidade da sub-rogação.

Essa decisão foi um divisor de águas para o mercado, já que, agora, as empresas anteriormente autuadas não mais sofrerão penalidades pela não retenção do Funrural, bem como ficarão desobrigadas a ter esse controle nas compras de produto rural futuras.

O que, para a empresa, é um alívio, para o produtor, é um ponto de atenção! A partir de agora, caberá a ele estar atento ao recolhimento do Funrural sempre que efetuar a comercialização de seu produto rural! A depender da sua opção, feita em janeiro de cada ano, a forma de recolhimento do Funrural poderá ser via recolhimento em folha de pagamento, ou via comercialização de produto rural.

Ainda há alguns temas em discussão acerca do Funrural, mas, ponto a ponto, o STF tem discutido, analisado e uniformizado o entendimento sobre o assunto.

Juliana Frantz

é advogada especialista em Direito Agrário e Agronegócios em Palmas - TO