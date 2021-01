Providência da prudência

Luiz Armando Costa

É animador conhecer que o governo do Estado já teria 583 mil seringas e já ter concluído processo licitatório para a aquisição de outras 1,6 milhão de seringas. Matematicamente dariam para imunizar 1 milhão de pessoas nas duas doses da vacina de imunização do Covid-19. Dois terços da população não teriam problema com seringas,…