Kayla Pachêco Nunes

professora da rede estadual do Tocantins no Bico do Papagaio e mestranda pelo ProfLetras/UFT – Câmpus Araguaína



Há cerca de um ano eu vos escrevi uma carta protesto sobre a sociedade do espetáculo e da hipocrisia, acentuadas nesse cenário pandêmico. É com profunda indignação que retomo esse tema.

Enquanto…