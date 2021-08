No momento em que o livro “Capital no Século Vinte e Um”, de autoria do renomado pesquisador francês Thomas Piketty, começou a circular nos meios intelectuais, este ultrapassou o restrito ambiente da intelectualidade para repercutir no amplo universo político de vários países mundo afora. Era esperado que isso acontecesse, pois a proposta contida na obra de Piketty toca num ponto que se tornou a principal bandeira das esquerdas mundiais: o combate às desigualdades. O estudo, alicerçado sob uma consistente base de dados, aponta para um mundo cada vez mais desigual. A partir dessa constatação, as esquerdas de vários países perceberam, nos consistentes argumentos da obra desse pesquisador francês, um instrumento a ser utilizado no eterno debate ideológico travado pela direita e esquerda do mundo ocidental.

Nessa época, o Brasil era governado pelo partido tido como a primeira agremiação política genuinamente de esquerda a conquistar o poder no país — o Partido dos Trabalhadores (PT). Ciente do poder bombástico das críticas contidas no “Capital no Século Vinte e Um”, O PT astutamente se apropriou das constatações dos escritos de Piketty em torno da elevação das desigualdades resultantes da expansão do capitalismo mundo afora. Aos fatos!

Quem não se lembra do entusiasmo da então Presidente Dilma Rousseff ao referir-se ao trabalho do déspota esclarecido francês? Mais: quem não se lembra da midiática visita feita pelo Ex-Presidente Luís Inácio da Silva à instituição parisiense na qual o professor Piketty leciona e dirige? Falo da renomada Escola de Altos Sociais da França.

Em uma nova e instigante reflexão contida em mais de 800 páginas — leia-se: “Capital e Ideologia” — o sábio francês desmascara o PT e sua tentativa de se associar como um partido genuinamente de esquerda. Vejamos, pois, as críticas do autor ao modo petista de governar.

Primeira: a pouca expressividade da luta do PT contra as desigualdades.

“Se fica claro que as rendas baixas foram beneficiadas com as políticas realizadas proporcionando um aumento na participação dos 50% mais pobres entre 2002 ou, mais precisamente, dos grupos sociais compreendidos entre os 50% mais pobres e os 10% mais ricos, sem nunca prejudicar os 10% mais ricos, que conseguiram manter sua posição (já tipicamente elevada no Brasil)”.

Segunda: políticas sociais financiadas pela classe média

“O PT nunca realizou uma verdadeira reforma tributária. As políticas sociais foram financiadas pela classe média, e não pelos mais ricos, pela única e simples razão de que o PT nunca conseguiu enfrentar a regressividade estrutural do sistema tributário do país, que impõe pesadíssimos impostos e taxas indiretas sobre o consumo (chegando a 30% nas contas de luz), enquanto os impostos progressivos sobre as rendas e os patrimônios mais altos são, historicamente, pouco desenvolvidos (por exemplo, as mais altas heranças pagam no máximo uma alíquota de 4%)”.

Creio que podemos parar por aí. Fica evidente que as críticas do intelectual que balançou os alicerces do sistema capitalista desmistificam o Partido dos Trabalhadores como sendo um partido de esquerda. Aliás: esquerda do PT, hoje, mais se assemelha à esquerda caviar, que se encontra léguas distante do chão da fábrica de onde veio seu líder maior no Brasil: o ex-presidente Luís Inácio da Silva.