As máscaras sempre estiveram presentes em minhas aulas na universidade, onde trabalho com formação inicial de professores, além de realizar outras atividades. O uso de máscaras preventivas da Covid-19, porém, foi uma experiência nova e desagradável na retomada das aulas presenciais, após um período de suspensão dessa modalidade de ensino na pandemia.

Não questiono a relevância da atual medida preventiva, nem tenho capacidade para emitir algum julgamento sobre sua eficácia. Restrinjo-me ao meu campo de atuação profissional, não sou um pseudoespecialista de rede social, que está sempre disposto a opinar sobre o assunto da vez. Aqui, compartilho minhas primeiras impressões sobre o retorno às salas físicas. De fato, trata-se de uma continuidade, pois o ensino remoto foi um trabalho árduo por cinco semestres letivos consecutivos. Vivenciei experiências desafiadoras com significativo aprendizado pessoal, que, agora, poderá informar o trabalho presencial.

A ansiedade do retorno às aulas foi diferenciada. Sob uma tempestade de final de tarde, desloquei-me para a universidade com a expectativa de encontrar pouquíssimos estudantes, pois essa era a realidade local em noites chuvosas. Desta vez, fui surpreendido com uma quantidade significativa de estudantes. Estavam mascarados e pareciam igualmente ansiosos.

Tive dificuldade de identificar discentes antigos e, mais ainda, os conhecidos no ensino remoto, quando algumas câmeras eram ligadas esporadicamente. Neste retorno, novos desafios emergiram. Não foi possível orientar meus movimentos ou estratégias de ensino pelas expressões faciais dos estudantes. Em outros momentos, os sorrisos me autorizavam a continuar, sinalizavam meu sucesso nas estratégias utilizadas, ao passo que as faces sérias me orientavam a parar ou a retomar as explicações. Nestes primeiros dias, tive dificuldade para identificar quem falava ao escutar a voz discente, pois perdi o auxílio visual dos movimentos labiais.

Diferentemente das máscaras aliadas, responsáveis pela representação de personagens, sua presença física foi meu grande desafio, seu papel de vilã me pareceu impecável. Ela insistiu em rivalizar comigo, cansando-me e embaçando meus óculos. Como esses acessórios insistiram em não se entender, foi inevitável a rendição à máscara física. Mesmo nomeados como acessórios, ambos são essenciais. A vitoriosa máscara me exigiu um esforço maior para enxergar e respirar, e também foi responsável por um odor inevitável em consequência das mais de três horas corridas diante da plateia atenta.

Ainda não me foi possível escolher apenas as máscaras aliadas. Para garantir o aprendizado dos estudantes, utilizo-me de máscaras, assumo personagens distintos, divirto-me sussurrando e pedindo que percebam o barulho do silêncio, falo alto para evitar cochilos e, por vezes, grito para acordar os sonolentos! Aprendi utilizá-las em minha formação inicial como professor, quando uma inesquecível docente revelou para minha turma que tirava ou preparava, efetivamente, suas aulas diante do espelho. O resultado era um espetáculo! Também passei a utilizar muitas máscaras. Elas se tornaram minhas aliadas de trabalho no ensino básico e, por quase duas décadas, no ensino superior.

No retorno presencial, a máscara física inibiu performances garantidas pelas aliadas. Ao comentar com meu filho sobre as estratégias de mudança na altura da voz, do sussurro ao grito em aula, revelei que, neste primeiro momento, não me senti livre para tais performances. Com alguma ironia, ele me questionou se eu era professor ou pastor? A gargalhada foi inevitável, a gargalhada ocultada nas primeiras aulas. Pensativo, disse para mim mesmo: o professor também é pastor, conselheiro, cantor, ator... O professor precisa de liberdade para criar e escolher suas máscaras. A vida tem seus palcos, é necessário subir e performar conforme a plateia.

Não pretendo abandonar as máscaras! E compartilho um abraço imenso e fortalecedor com os professores mascarados e atuantes nos diferentes níveis de ensino, do tamanho do abraço inesperado de uma estudante desmascarada que me encontrou ainda confuso em um dos corredores da instituição.

Wagner Rodrigues Silva

é doutor em Linguística Aplicada e docente na Universidade Federal do Tocantins (UFT), Câmpus de Palmas.