Coisas mal resolvidas em sua vida? Pergunte a Freud. Ele resolve. Muitos, como este escriba que vos fala, já se deitaram no divã de um psicanalista em busca do autoconhecimento. Sou daqueles que acredita que conhecer a nós mesmos nos ajuda a manter o equilíbrio quando enfrentamos situações adversas. Aquele que nunca passou por um dissabor nesta vida cheia de encontros e desencontros que atire a primeira pedra.

Sem negar a importância de Freud, que, na verdade, foi um homem genial por ter sistematizado a psicanálise como ciência, mas o caso é que ele aprendeu tudo com aquele escritor que há mais de 400 anos criou peças que dissecam os labirintos da alma humana: William Shakespeare.

O saudoso professor da prestigiada universidade norte-americana de Yale, Harold Bloom, ousou afirmar que Shakespeare, por ter inventado o humano, é o maior escritor mundial de todos os tempos. Por já ter lido inúmeras peças desse grande dramaturgo, acredito em tal afirmação. Nenhum autor escreveu peças que deixam o ser humano nu ante as suas fraquezas. Aliás, o autor de Romeu e Julieta tinha o hábito de colocar um observador invisível, em suas peças, para mostrar o ser humano, esse poeta fingidor, como ele é.

Fiz esse preâmbulo para tecer um breve comentário a respeito de um livro que encontrei em uma livraria de Curitiba. Trata-se de “Pergunte a Shakespeare”, do italiano Cesare Catà. O autor, que é doutor em filosofia do renascimento, aprofundou seus conhecimentos na Universidade do Havaí, no prestigiado Instituto Cusanus, da Alemanha, e na Escola de Altos Estudos, em Paris.

O que me atraiu para leitura desse livro foi a maneira instigante que ele convida o leitor a navegar nas águas profundas de Shakespeare, explorando, com uma linguagem comunicativa, as situações que o autor de Macbeth apresenta para a resolução dos problemas do dia a dia.

Posto isso, reproduzo o convite do autor para que você possa entender a importância do inventor do humano em sua vida: “se você ama Shakespeare este livro é para você. Se você nunca leu Shakespeare, tampouco assistiu a uma montagem ou adaptação de um de seus textos, este livro também é para você. Porque, seja qual for o seu caso, você, como bom ser humano, é um personagem shakespeariano”. Mais adiante, o doutor Cesare Catà torna seu convite mais tentador ainda ao pôr o dedo na ferida, para tanto, relacionando certos problemas a uma obra específica desse genial dramaturgo inglês. São suas palavras: “o seu problema é ansiedade? Tome uma dose reforçada de Otelo. Anda se sentindo deslocado? Hamlet, sem moderação. Tem dificuldade para encontrar a pessoa certa? Romeu e Julieta na veia. Está desiludido com a humanidade? Vá de Macbeth. A autoestima está lá embaixo? Henrique V pode dar um UP”.

Encerro estes escritos convidando você a ler “Pergunte a Shakespeare”, do doutor Cesare Catà. Pela experiência que adquiri com a leitura das peças do autor de Henrique V, estou convicto de que entender a sabedoria contida nas peças desse grande dramaturgo poderá fazer a diferença em sua vida. Não é por acaso que Freud é tido como o primeiro grande aluno desse escritor nascido numa pequena cidade de Stratford-upon-Avon, distante 80 quilômetros de Londres. É para aquela cidade de 140.000 habitantes que vão aproximadamente 2,5 milhões de turistas por ano (cerca de 7.000 por dia) reverenciar a memória do maior escritor do mundo.

Salatiel Soares Correia é Engenheiro, Administrador de Empresas, Mestre em Energia pela Unicamp. É autor de oito livros relacionados às áreas de Política, Literatura, Desenvolvimento Regional e Economia.

