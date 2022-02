Kelly Stak

Até hoje, muitas empresas ainda encontram dificuldade para lidar com o estresse mental dos seus colaboradores, que se manifesta de inúmeras maneiras, como: fadiga, falta de concentração, desânimo, ansiedade, irritabilidade, isolamento, lapso de memória, pessimismo, baixa autoestima e mudança brusca de humor. Equivocadamente, alguns ainda pensam que, esse é um problema a ser resolvido apenas pelos profissionais, durante um período de férias e até através de programas de premiações, que oferecem algumas vantagens, como viagens. É desafiador, porém, necessário quebrar o paradigma de que saúde mental é mimimi, melindre ou apenas uma responsabilidade individual do outro, pois trata-se de algo sério, que é sim uma responsabilidade das companhias.

Ainda é muito desafiador falar sobre saúde mental em ambiente profissional, porém não podemos ignorar as impiedosas estatísticas que revelam o crescente número de trabalhadores acometidos por doenças decorrentes das suas atividades profissionais, provocadas por condições estressantes, pressões, excesso de atividade, prazos curtos, clima hostil e inúmeros problemas do ambiente profissional.

Empresas que não se preocupam com a saúde mental dos seus colaboradores se tornam irresponsáveis, negligentes e desumanas. Para esclarecimento geral, a síndrome do burnout (esgotamento, no inglês) foi classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), desde o dia 1º de janeiro de 2022, como transtorno decorrente ao trabalho, um estresse crônico profissional, que não foi administrado com sucesso.

Há muito tempo as doenças físicas em ambientes profissionais já são amplamente reconhecidas e, por isso, as empresas já tomam as medidas necessárias para a prevenção, como o uso de EPI’S, entre outras ações compensatórias. Da mesma forma, se torna urgente e necessário o reconhecimento não só dos riscos físicos, químicos, ergonômicos, biológicos, entre outros, mas também os psicossociais. Pois, a terceira maior causa de afastamento do ambiente de trabalho, de acordo com a OMS, são os transtornos mentais como depressão, estresse e ansiedade.

Não dá para ignorar que os transtornos mentais podem impactar também a saúde física, podendo baixar a imunidade, provocar dores e doenças crônicas, o que acarreta o crescimento de afastamentos, absenteísmo, presenteísmo e turnover. Para se ter uma ideia, só em 2020, o adoecimento mental levou a 576 mil pessoas afastadas do mercado de trabalho, um aumento de 26% em comparação a 2019, segundo dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

As perdas não são somente do profissional, mas também das empresas. Segundo pesquisa do Fórum Econômico Mundial, as companhias em todo o mundo perdem cerca de 2,5 trilhões de dólares em produtividade, com faltas no trabalho e rotatividade. Com isso, fazer uma gestão baseada no compromisso da empresa para entender como esses riscos se manifestam e oferecer um ambiente de qualidade, que preserve a saúde física e psicológica do colaborador, é fundamental.

Tornar o ambiente de trabalho mais saudável é, sem dúvida, uma das melhores maneiras de proteger a saúdo dos trabalhadores. Os profissionais precisam se sentir valorizados e acolhidos, pois, colaboradores satisfeitos são os melhores porta-vozes da companhia. A melhor divulgação de uma marca é feita via endomarketing, pois se o publico interno não estiver satisfeito, dificilmente o externo estará.

Uma das iniciativas pode ser a criação de um comitê dos próprios colaboradores com objetivo de elaborar programas que reduzam estresse, como: uma sala de descompressão; momentos de relaxamentos; acesso a psicólogos e terapias; e a criação de um canal, onde os profissionais possam se expressar sobre o que afeta sua saúde emocional no trabalho, sem que sofram represarias quanto a sua função e ascensão profissional.

A comunicação interna entre líderes e profissionais e até entre os colegas de trabalho devem conter empatia, sem qualquer tipo de comunicação violenta, com foco em mais produtividade e um ambiente mais agradável. Segundo a Psicologia Positiva pessoas mais felizes, tem mais saúde e são mais produtivas. Por isso, a importância de colocar as pessoas certas nos lugares certos, ou seja, dividir atividades conforme as competências, gerando satisfação.

É muito importante proporcionar o autoconhecimento dos colaboradores, para que saibam lidar com seus limites e entender o que estão sentindo. Ninguém é feliz o tempo todo, mas ter a percepção de suas emoções negativas e, o quanto isso traz raiva e compromete o que faz, ajuda na busca do equilíbrio emocional.

Kelly Stak, consultora de RH, autora de "Rótulos Não Me Definem: Uma História de Resiliência"