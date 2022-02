Falar de aprendizagem em nossos dias educativos é ponto pacífico e bandeira “de mode”, contudo, em geral, quando falamos de aprendizagem associamos esta categoria a alguns adjetivos como: “aprendizagem para a vida”, “aprendizagem situacional”, “aprendizagem significativa”, “aprendizagem para uma profissão”, coisas que em si, são importantes e relevantes.

Entretanto, hoje, por meio deste ensaio, gostaria de refletir sobre um tipo de aprendizagem que talvez necessite sair detrás das cortinas e avançar para o centro do palco das nossas atenções. Chamo a isso de aprendizagem poética.

Ao olhar para a sociedade contemporânea parece que, de maneira sistemática e, por que não, programada, um estado de embrutecimento do ser humano vem sendo instaurado. A nossa memória histórica está cada vez mais estreita, a nossa consciência cidadã, diáfana, a nossa vontade de mudar o mundo, desalentada. Como afirmou Nietzche, há dois séculos, parece que “existe uma sombra crescendo dentro dos seres humanos”.

E o que fazer diante disso? Fechar os olhos? Cruzar os braços? Permitir que o fluxo dos dias nos embale para o desfiladeiro que se anuncia? Não creio que esse seja o caminho.

Diante de cenários tão tanatológicos, é preciso não apenas redescobrir a vida, os sonhos, as pessoas, talvez, junto e por causa de tudo isso, seja preciso reafirmar o encantamento que nos motiva a abrir os olhos e a lutar a cada dia.

Como diziam os velhos filósofos gregos, é a luta que nos faz humanos. Mas que tipo de luta? E aqui não confundamos luta com violência. A luta de arregaçar as mangas e olhar para frente, o ímpeto de questionar e singrar os caminhos dos benditos: “por quês?”, a vontade de avançar ainda que os dias sejam duros e desafiadores. É com essa luta que buscarei dialogar para pensar uma aprendizagem poética.

Para isso, me valerei de um diálogo de uma mesma esperança expressa na voz de dois autores, o poeta amazonense Thiago de Melo e o escritor Uruguaio Eduardo Galeano. E assim iniciamos:

O que pensar e propor para 2022? Terceiro ano de uma pandemia que ainda nos visita sob várias formas e com várias vestes?

Os dias pandêmicos têm sido marcados pelos sinais de tempos de desassossego nos quais somos continuamente convidados pela realidade a repensar os nossos atos e convicções. São tempos de metamorfoses.

Neste ano, comemoramos 200 anos da independência do Brasil e estaremos envoltos em eventos como: o Censo Populacional, Eleições do Executivo e do Legislativo e Copa do Mundo, tudo isso sendo cerzido pelos embalos da curva pandêmica. É olhando para este cenário que gostaria de pensar algumas ideias que talvez contribuam para nortear o nosso olhar nestes dias confusos.

O primeiro ponto importante que merece ser em dias como estes é o seguinte: “retornar ao fundamento”. E aqui, é importante dar voz aos elementos que nos constituem. Somos educadores em uma instituição católica. O que isso significa? Significa que devemos ajudar aos nossos educandos e a nós mesmos a retornar e reverdecer o sentido dos atos educativos que nos movem. Não somos prestadores de serviços, somos transformadores de vidas! É preciso redescobrir a educação como uma ferramenta que ajuda as pessoas a reabitarem o significado das próprias vidas.

Tal realidade fica ainda mais poderosa quando pensada a partir do seu adjetivo: Catolicidade. Em grego, kata (junto) e holos (todo) significa não apenas universal, mas um espaço no qual todos podem se encontrar. A mensagem inerente a uma catolicidade implica diversidade na unidade, implica capacidade de acolhimento e escuta, e principalmente, capacidade de cuidado pela vida das pessoas e do mundo.

Desta forma, o tema da campanha da fraternidade 2022: “Fala com sabedoria, ensina com amor” vem nos iluminar de forma cabal. É preciso avançar na sabedoria, é preciso redescobrir a compaixão educativa. Sobre estes temas dedico-me um pouco mais.

A sabedoria, originária do étimo latino, sapere tem um segredo curioso em suas entranhas. Sapere significa, ter a capacidade de sentir o gosto de algo. Quando, de fato, eu sou capaz de saber distinguir o gosto de algo posso dizer que eu o conheço. Pensando isso no cenário educativo poderíamos perguntar: Qual o gosto da vida que estamos experimentamos e ensinando a provar aos nossos educandos? Tal realidade gustativa ganha um sentido mais profundo quando conduzida por meio de uma metodologia: a compaixão educativa.

Avançando para o terceiro ano de pandemia o que se percebe nas pesquisas no campo da Psicologia e do comportamento humano é que há já, nas organizações e nas pessoas o surgimento de um esgotamento da empatia que se dá quando os indivíduos gastam tanto de sua força emocional relacionando-se profundamente com os problemas e o estresse dos outros que se esquecem de cuidar de si mesmos.

Empatia, uma palavra que tem sido muito usada nos dias pandêmicos. Porém, eu lhes proponho a palavra compaixão. E qual a diferença? A compaixão é uma atitude e não uma emoção ou pré-disposição. Compadecer-se é permitir envolver-se com a realidade na qual todos nós estamos inseridos.

Dentro deste contexto nasce a categoria de compaixão educativa. Estamos todos em processo de desenvolvimento e estamos todos em pandemia. Desta força atos de apoio mútuo e de acolhida são fundamentais em 2022. É preciso redescobrir as pessoas para consolidar processos educativos.

Neste momento, passo a voz à Eduardo Galeano que nos convida a reanimar o brilho nos nossos olhos e nos propormos uma aprendizagem poética, uma aprendizagem que deseja reencantar um mundo que nestes dias parecem ser tão nublados.

Eduardo Galeano – O direito ao Delírio

E se alucinarmos por um tempo? Que tal olharmos além da infâmia para adivinhar outro mundo possível? O ar estará limpo de todo veneno que não vem dos medos e paixões humanas. Nas ruas, os carros serão esmagados por cães. As pessoas não serão conduzidas pelo carro, nem serão programadas pelo computador, nem serão compradas pelo supermercado, nem serão assistidas pela televisão.

A televisão deixará de ser o membro mais importante da família e será tratada como o ferro de passar ou a máquina de lavar. O crime de estupidez cometido por quem vive para ter ou para ganhar, em vez de viver só para viver, será incorporado aos códigos penais, como o pássaro canta sem saber que canta e como a criança brinca sem saber que está brincando.

Em nenhum país vão para a prisão os rapazes que se recusam a cumprir o serviço militar, mas sim os que o querem fazer. Ninguém viverá para trabalhar, mas todos trabalharemos para viver.

Os economistas não chamarão o nível de consumo de padrão de vida, nem chamarão a quantidade de coisas de qualidade de vida. Cozinheiros não vão acreditar que lagostas adoram ser cozidas vivas. Os historiadores não acreditarão que os países adoram ser invadidos. Os políticos não vão acreditar que os pobres adoram comer promessas.

A solenidade não será mais considerada uma virtude, e ninguém levará a sério quem não é capaz de ser enganado. A morte e o dinheiro perderão seus poderes mágicos e nem pela morte nem pela fortuna o canalha se tornará um cavaleiro virtuoso.

A comida não será uma mercadoria ou a comunicação um negócio, porque a comida e a comunicação são direitos humanos. Ninguém vai morrer de fome, porque ninguém vai morrer de indigestão.

As crianças de rua não serão tratadas como lixo porque não haverá crianças de rua e as crianças ricas não serão tratadas como dinheiro. A educação não será privilégio de quem pode pagar e a polícia não será a maldição de quem não pode comprá-la.

Justiça e liberdade, irmãs siamesas, condenadas a viver separadas, voltarão a se reunir, juntas, costas com costas. Os desertos do mundo e os desertos da alma serão reflorestados.

Os desesperados serão esperados e os perdidos serão encontrados porque se desesperaram de esperar e se perderam de procurar.

Seremos compatriotas e contemporâneos de todos aqueles que têm vontade de beleza e vontade de justiça, quer tenham nascido quando nasceram e tenham vivido onde viveram, independentemente das fronteiras do mapa ou do tempo.

Seremos imperfeitos porque a perfeição continuará sendo o tedioso privilégio dos deuses. Mas neste mundo, neste mundo, poderemos viver cada dia como se fosse o primeiro e cada noite como se fosse a última.

Por fim, e não menos importante, é preciso reaquecer a esperança. Estamos em terras solares, em terras cujo sol nos motiva e nos aquece. O convite é: tornemo-nos seres solares, isto é, pessoas capazes de iluminar a vida do mundo!

Falar que 2022 não será um ano fácil, é lugar comum e desnecessário de ser reforçado. Diante disso é preciso estarmos unidos e focados naquilo que é o nosso objetivo: Transformar vidas por meio da educação. Que os cantos das sereis entoados sob a forma de polarizações, fake news, negacionismo, obscurantismo não nos distraiam, mas nos motivem, por antagonia, a elevarmo-nos ainda mais.

Se os dias pandêmicos têm sido marcado pela aridez de tempos difíceis cultivemos em nosso coração a primavera que será o terreno a partir do qual tudo aquilo que diuturnamente estamos plantando possa nascer. Lembrem-se que até Deus usa das estações para fazer a sua obra. Que o nosso trabalho beire a poesia, isto é, em alguns momentos suave, em outros duro, mas sempre marcado pela beleza de um propósito: o de dizer uma palavra capaz de reflorestar o mundo.

Um bom ano de 2022!