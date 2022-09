E inegável que a era digital alargou as possibilidades de comunicação e informação. Em alguns cliques, temos toda informação que desejarmos na palma da mão.

Pelas redes sociais, compartilhamos experiências e muito de nossas rotinas. Exemplo clichê desse universo conectado, são os memes sobre conhecer, via redes sociais, a mãe, o pai, namorado(a), irmãos, etc, em datas comemorativas.

Coincidência ou não, em 2022 o sobrenome de muitas figuras revela um fato curioso.

Grande parte daqueles que se lançaram nesse universo digital como candidatos a algum cargo eletivo tem como motivação a manutençãode projetos de poder.

Em ano eleitoral, o que tem sido brincadeira no meio virtual deve servir de alerta. Principalmente nos cargos do Legislativo, a grande maioria dos candidatos não vem de trajetória baseada no serviço prestado à comunidade, tampouco na competência técnica.

A história do nosso país tem desses detalhes entristecedores: foi fundada e ainda se sustenta com as oligarquias.

De acordo com o dicionario Oxford, a oligarquia é caracterizada como "regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas, pertencentes ao mesmo partido, classe ou família".

Então amigo leitor, enquanto ouço um político com 16 anos de mandato apresentar seu filho como herdeiro dessa carreira, nao me resta dúvida, a política no Brasil e na nossa região é um negócio "de pai pra filho", muito rentável por sinal.

Finalizo com um convite a você! Use as ferramentas digitais, busque as árvores genealógicas e observe se seus candidatos já nasceram herdeiros de algum projeto oligárquico.