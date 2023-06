Sou um assíduo frequentador do Google e do Youtube. Esse último possibilita escolher o assunto que me interessa e descartar o que não me interessa.

Aquele primeiro me é bastante útil para acessar informações, quase instantaneamente, a eventuais dúvidas que surgem nos momentos que leio e escrevo. Nesta semana, tive interesse em emitir algumas reflexões a respeito de algo inerente ao ser humano desprovido de caráter: falo do ato de trair.

Não é por acaso que o maior crítico literário do mundo, o saudoso professor da Universidade de Yale, Harold Bloom, em seu livro “O Cânone Ocidental” coloca o autor de Macbeth na posição de maior escritor de todos os tempos. Para ele, “Shakespeare é o “inventor do humano’”

Pontuado o estilo shakespeariano de desnudar aduladores, veio-me à lembrança alguns ilustres traidores que a história está aí sempre a recordar-nos. O mais famoso deles foi, sem dúvida, um dos 12 apóstolos que acompanhavam Jesus Cristo: Judas Iscariotes. O beijo no rosto que deu Judas no Messias sinalizou às autoridades romanas quem era aquele Messi que incitava o povo e ameaçava o governo romano.

Marcus Junius Brutus, filho adotivo do Imperador Júlio César, participou do complô armado pelos senadores ferrenhos inimigos de César. No momento da morte, o imperador sentiu a dor da traição de quem ele tinha como filho e proferiu a frase que entrou para história dos grandes traidores: “até tu, Brutus, meu filho!”.

Cá entre nós, nosso mais “ilustre traidor” foi, sem dúvida, o Coronel Joaquim Silvério dos Reis. Este fingia ser amigo e companheiro dos inconfidentes, mas denunciou às autoridades da Coroa portuguesa os participantes do movimento que levou Tiradentes para a morte certa na forca.

O sábio e astuto político mineiro, Tancredo Neves, de saudosa memória, é autor de uma frase que expressa o espírito do que seja traição em política. Para ele, “a política adora uma traição, mas é implacável com os traidores”. Palavras de um sábio profundo conhecedor da política brasileira.

Por fim, em uma dessas minhas “fuçadas” no Youtube, deparo-me com um vídeo do veterano jornalista Alexandre Garcia. Neste, ele responde a uma conversa entre dois de seus colegas — Giuliana Morrone e Gerson Camarotti.

Estes, sem saber que estavam com os microfones abertos, criticavam, com gosto, a postura do antigo colega: “O velho está gagá”,pina Guiliana a Camaroti”. Disse Giuliana ao colega jornalista as críticas de Camarotti se atrelaram aos ganhos monetários de Alexandre Garcia e ao fato de ele estar “cuspindo no prato que comeu. Garcia manteve a elegância, sem deixar de criticar (com razão) a postura da ex-correspondente da Rede Globo nos Estados Unidos. “Giuliana, as máscaras esgarçam.” E assim é a vida. De judas Iscarioti à punhalada levada pelo veterano Alexandre Garcia, o mundo mudou muito, mas o modus operandi do ser humano continua a ser o mesmo de sempre!

Salatiel Soares Correia

é engenheiro, administrador de empresas, Mestre em Energia pela Unicamp e é autor de 8 livros relativos às seguintes áreas: Energia, Economia, literatura e Desenvolvimento Regional.