Paulinho Curimbamba é um brasileiro com fortes raízes no mundo rural do seu país. Seus pais, Rubião e Júlia Curimbamba, sempre foram lavradores. Paulinho começou a trabalhar muito cedo. Aos 15 anos, o filho de Rubião seguia os hábitos típicos dos peões de fazendas. Dormia cedo, geralmente, às 20 horas, para estar as cinco da manhã, no curral, ordenhando as vacas para vender o leite na cidade. Aos 22 anos, o filho de Júlia se casou com sua primeira namorada, Eva, que lhe deu dois filhos homens, Procópio e Alberssano, e uma filha chamada Anunciata. Aos 45 anos, Paulinho Curimbamba tinha uma vida típica de classe média; e, de certa forma, era um vencedor se comparada a vida naquele momento àquela de quase miséria que vivenciou até completar 19 anos.

A vida de nosso personagem seguia normalmente o rumo do rio até que, em um dia, ele, ao apartar uma vaca, levou o coice do animal, que atingiu em cheio o olho direito desse herói do mundo rural.

Levado, às pressas, para a cidade grande, sem nenhuma experiência com que venha ser a boa medicina, o paciente se sentiu atraído pela suntuosidade das instalações de um hospital que mais se assemelhavam com as de um hotel cinco estrelas. Nos minutos de espera, que mais pareciam semanas, o protagonista dessa história, enfim, adentrou no consultório do médico. Já na entrada, Paulinho vira muita coisa naqueles minutos de espera. Na parede, logo à sua frente, Eva contara 30 certificados de cursos do médico que o atenderia. Ao adentrar no consultório, repleto de equipamentos modernos, o casal sentiu firmeza ao que o médico lhes dizia:

“Esses equipamentos são o que há de mais moderno para se efetuar diagnósticos. Nós importamos dos Estados Unidos. Vamos examinar o olho lesionado” - disse o médico. Aquele ambiente repleto de diplomas e de equipamentos de última geração, a boa aparência de um médico e sua educação deram segurança ao paciente sua esposa de que estavam no lugar certo, com o profissional certo. Pouco importavam os custos, aquele doutor era o fio de esperança de que Pailinho recuperaria a visão do olho lesionado.

A partir daí, o médico solicitou que Paulinho fizesse quatro exames que custariam cerca de 7 mil reais. “– Seu Paulinho, dona Eva, esses exames são necessários para efetuarmos o diagnóstico mais preciso possível” - disse o médico apresentando uma saída contra futuros questionamentos: “– eles têm de ser feitos, só não garanto o resultado” - sentenciou o médico. Sem pestanejar, o casal retirou parte das suas economias para pagar os exames.

Prontos os exames, Paulinho e Eva levaram para o médico avaliar. Eva estranhou a rapidez com que o médico avaliou os resultados. Em apenas cinco minutos, o doutor propôs uma cirurgia que, além de custar 50 mil reais, não solucionaria o problema da baixa acuidade visual de Raimundinho. O casal se viu no pior dos mundos: sem dinheiro, sem esperança.

A notícia quanto ao fracasso do tratamento de Paulinho chegou aos ouvidos do médico do município vizinho de Jangada do Norte, doutor Paulo Maracajá; este um profissional completamente diferente do doutor da capital. Doutor Maracajá tinha muito prestígio na região pela maneira ética e compromissada com que tratava seus pacientes.

No seu consultório, sem os diplomas e aqueles equipamentos que mais serviam para impressionar, o médico examinou o olho lesionado e, com a segurança de 30 anos de clínica, apresentou um diagnóstico que se confrontava ao do colega da capital: o caminho para resolver a baixa visão de Paulinho passava por uma córnea lesionada que um simples e barato transplante de córnea resolveria. Paulinho entrou na fila de doadores e, após uma espera de 2 meses, fez a cirurgia certa, que lhe recuperou a visão lesionada. Mal sabia Paulinho que ele tinha sido vítima da chamada “medicina do espetáculo”.

Posto isso, trago a você, que lê estes escritos, algumas reflexões em torno desse assunto:

1- Não se impressione com títulos e certificados colados na parede de consultórios médicos. Muitas vezes são meras participações em congressos que servem só para informar sem formar conhecimentos.

2- Desconfie do culto aos equipamentos. Eles são necessários para o verdadeiro profissional que usa a modernidade para lastrar diagnósticos consistentes.

Por sua vez, nas mãos de profissionais desprovidos de ética, os pacientes podem estar pagando para financiar o famigerado culto aos equipamentos.

3- Desconfie de médicos que adoram aparecer nas mídias do instagram Os bons profissionais são avaliados pelo sucesso silencioso que é propagado boca a boca pelos pacientes.

4- Suntuosas instalações não implicam em excelência médica. Fosse assim, o Instituto Penido Burnier, em Campinas, São Paulo, e o hospital São Geraldo, em Belo Horizonte, ou a Clínica Civil, em Ribeirão Preto, não seriam os centros de excelência reconhecidos que são.

5- Mais do que suntuosas instalações, o que de fato importa é a alma da instituição médica, sendo o que consta são os inúmeros casos que o médico enfrenta no dia a dia de sua clínica médica, aliado ao contínuo estudo de eterno aprendiz desse profissional da saúde, sempre, disposto a aprender.

6- Procure separar alhos de bugalhos. Médicos políticos não são necessariamente detentores do conhecimento. Os grandes profissionais da medicina que conheci são avessos a badalações, preferem o reconhecimento dos pacientes. Fuja dos falsos cientistas que, além de não publicarem em revistas reconhecidamente científicas, perambulam pelos centros de excelência à procura de alunos brilhantes para “juntos” publicarem em revistas de credibilidade científica. Creiam: a ilusão do conhecimento esconde profissionais adeptos da tão chamada medicina do espetáculo.

7- Por último, procure sempre uma segunda opinião, quando lhe for sugerido fazer uma cirurgia. Com essa prevenção, você evita um faturamento certo para médicos desprovidos de ética: o operar por operar para faturar. Além disso,é sempre bom evitar tratamentos de risco que envolvam procedimentos experimentais.

Salatiel Soares Correia

é Engenheiro, Administrador de Empresas, Mestre em Energia pela Unicamp. É autor, entre outros livros, de “Crônicas de um rebelde”.