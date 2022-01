Assemelharia-se à imagem de um torpor coletivo, não fora sua ocorrência consequência de omissões afirmativas individuais, a aceitação passiva da população do conjunto de dados sociais, econômicos, sanitários mantidos por seus representantes no Estado.

O crescimento de 17% da arrecadação federal anunciado ontem pela Receita Federal poucos dias após o anúncio da elevação da pobreza no país expõe paradoxos só contornáveis com muita boa vontade política e isto, com efeito, se mostra, nas atuais circunstâncias, dependente do imponderável tal se revelam os números.

No Estado do Tocantins, a União arrecadou de tributos no ano passado o equivalente a R$ 3,8 bilhões (crescimento menor do que o nacional) mas superior em 5,5% aos R$ 3,6 bilhões de 2020.

Adicionando a essa conta aí a arrecadação de tributos estaduais em 2021 (R$ 5,4 bilhões) – crescimento de 21,9% em relação a 2020, maior que os 17% da União – a conta da população (só de tributos estaduais e federais) no Tocantins eleva-se a R$ 9,1 bilhões no ano.

Soma estatística: cada cidadão, de mamando a caducando, pagou no Tocantins R$ 470,00 de contribuição ao poder público estadual e federal a cada 30 dias. E ainda tem os tributos municipais.

Esse cidadão aí de cima viu sua vida piorar na proporção inversa do desempenho tributário impulsionado, em larga medida, pelos reajustes inflacionários. Equação que reforça, sem muita margem de dúvida, a parceria tácita firmada entre Estado e os empresários verificada nas políticas econômicas não só de hoje.

Enquanto a arrecadação do Estado aumentava em 21,9% nos doze meses de 2021 (em relação a 2020), o Tocantins amargava próximas de 190 mil na extrema pobreza com renda per capita na faixa de até R$ 178,00 mensais, considerando o indicador de R$ 160,00 por mês pregado pelo Banco Mundial para essa faixa de cidadão e os dados do cadastro único do governo federal.

Se eles formavam, com um pouco de sorte e ajudinha política, o Bolsa Família que auxiliava 116 mil grupos familiares no início de 2021, foram-lhe incorporados outros 27 mil durante o ano. Um avanço de 23% nessa pobreza dependente de ajuda oficial. Uma média de duas mil famílias a cada 30 dias.Ou: 75 grupos familiares estariam entrando na rota da pobreza extrema a cada 24 horas. Um contingente de 3 mil novos miseráveis por dia.

É um espectro sombrio a inércia do poder de Estado diante de números que são públicos. A inclinação dos representantes do cidadão para preservação desse status quo indecente – presente e ações e omissões deliberadas – sugere que estivessem sendo beneficiados com a distorção na releitura do coronelismo anacrônico do par de botinas.

E aí não lhes interessaria solucionar os problemas das comunidade e sim mantê-los na manipulação de facilidades e dificuldades. Podem ser confrontados este ano.

Os dados consolidados publicados pela Secretaria da Fazenda na última segunda dão demonstração inequívoca dos ganhos do governo com a cobrança de impostos nos combustíveis e energia. Um ativo garantido ao poder público mas passivo compulsório do cidadão que precisa deslocar-se e não pode viver no escuro.

Dos R$ 5,481 bilhões da arrecadação tributária de 2021, nada menos que R$ 1,723 bilhões saíram das contas de energia e da bomba de gasolina. Significa que 31% das receitas estaduais estariam diretamente ligadas aos reajustes inflacionários desses produtos/serviços, dado o não incremento do consumo no período até por pura lógica: aumento de preços faz é reduzir consumo e não elevá-lo.

Na gasolina e energia o governo teve um ganho de R$ 323 milhões em relação a 2020. Um crescimento de 23% na tributação destes produtos. Na gasolina, fechou o ano arrecadando de ICMS o montante de R$ 1,263 bilhões (R$ 1,006 bilhões/2020) e na energia elétrica arrecadou em 2021 o total de R$ 460 milhões (R$ 394 milhões/2020