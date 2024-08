Em tempos nos quais a liquidez do todo já afoga, também, a capacidade da maioria de encontrar ídolos ilibados por quem possa devotar sincera admiração pelos feitos que alcançam e que servem de norte-inspirador no que se refere à tríade resiliência, busca por auto-aprimoramento e determinação para se alcançar o almejado, os Jogos Olímpicos sempre chegam como uma espécie de tábua da salvação. E aí está a 33ª edição das Olimpíadas que não me deixa mentir: já são vários os exemplos daqueles que, merecidamente, deixaram de lado o alter ego de “atletas” para vestirem a persona de “heróis olimpianos”.

Para não me delongar por demais na vastidão de possibilidades de menções honoríficas que eu poderia aqui exaltar, que só no âmbito brasileiro perpassaria por histórias categorizadas em “com pouco” ou “com risível apoio”; “vitórias sem medalhas” ou “vitórias com medalhas”; dentre outras tantas, eu vou me ater apenas ao universo do Judô, que é a filosofia de vida travestida de esporte à qual me dedico desde moleque novo; ou seja: há muito, mas muito, muito tempo mesmo.

Só nesta atual Olimpíada, que acontece na capital francesa Paris até o dia 11 próximo, o Brasil, no próprio Judô, elevou ao panteão de heróis olimpianos brasucas 10 judocas, isto considerando tanto as campanhas individuais quanto a por equipe mista. Nas individuais, conquistamos uma medalha de ouro com a Beatriz Souza, uma de prata com o William Lima e uma de bronze com a Larissa Pimenta. Já na campanha coletiva, chegamos à medalha de bronze, que é entregue a cada atleta inscrito nesta modalidade; e assim sendo, além dos três antes citados, também receberam a premiação Daniel Cargnin; Guilherme Shimidt; Ketleyn Quadros; Leonardo Gonçalves; Rafaela Silva; Rafael Macedo; e Rafael Silva.

Para quem acha que o que até aqui descrevi já explica o porquê meritocrático das titulações de heróis logradas pelos nossos representantes, eu nem julgo. Infelizmente, é uma convenção universal creditar pódios a sucesso no contexto esportivo que respeito só merece o judoca que corcunda é por tantas medalhas no pescoço carregar [e só de Brasileiro para cima; vale ressaltar!]. Entretanto, a minha proposta aqui é ir para muito além de onde, com a devida licença do Nando para esta paráfrase, “os cegos do shiai-jô*” conseguem enxergar. [*área de competição]

Criador do Judô em 1882, o japonês Jigoro Kano, alguns anos adiante, quando começou a ser questionado sobre a possibilidade de ver a sua já internacionalmente bem-sucedida criação introduzida no rol das modalidades olímpicas, afirmava que não apresentaria objeção caso esta fosse a vontade de uma maioria. Entretanto, enfatizava o patrono, esta iniciativa jamais partiria dele, que ratificava ter criado o Judô não como um mero esporte ou jogo, mas como um princípio de vida, de arte e de ciência.

Convicto disto, Jigoro estabelecia princípios como o “Jita Kyohei”, que prega o bem-estar e a prosperidade mútuos. E aqui voltamos à atual equipe brasileira, que para além das medalhas, vive o que pregava o Kano Shihan [mestre], visto que em 2008, ano em que Ketleyn Quadros foi medalhista de bronze nas Olimpíadas de Pequim [a primeira mulher brasileira a medalhar em modalidade individual em Olimpíadas, ressalto], Rafaela Silva foi a sparring [pessoa com quem se treina junto] na preparação daquela que ela diz ser a sua ídola, sendo que oito anos depois a própria Rafa foi campeã olímpica no Rio e, agora, em Paris, foi quem garantiu o bronze por equipes; levando ambas a subirem no mesmo pódio.

Jigoro Kano também criou a expressão “o judoca é o que possui inteligência para compreender aquilo que lhe ensinam, paciência para ensinar o que aprendeu aos seus semelhantes e fé para acreditar naquilo que não compreende”. E aqui valem os exemplos da Sarah Menezes, primeira brasileira campeã enquanto atleta [Londres, 2012] e treinadora [Paris, 2024], e da Beatriz Souza, que mesmo repleta de sérias lesões no corpo que quase a impediram de integrar a delegação, se tornou a primeira atleta brasileira a se sagrar campeã individual em uma estreia em Olimpíadas, tendo conquistado, ainda, uma segunda medalha, a de bronze por equipes, sendo que a Bia não participou da última edição olímpica porque perdeu a vaga para a ex-rival Maria Suelen Altheman, com quem passou a treinar e de quem diz ter se tornado amiga, tendo aprendido com ela valiosos ensinamentos.

Por fim, mas não menos importante, destaco outra frase de saber do Shihan: “somente se aproxima da perfeição quem a procura com constância, sabedoria e, sobretudo, humildade”; e esta eu associo ao André Mariano, indefectível representante da arbitragem brasileira nestas Olimpíadas que é um poço de sabedoria e simplicidade. Um dos árbitros mais respeitados em atuação na atualidade, Mariano Sensei [o que ensina o caminho] foi o escolhido para conduzir a final do último dia das disputas individuais da categoria com a participação do maior nome do Judô de todos os tempos, o francês Teddy Rinner [relembro: na França!]. Um baita reconhecimento! Um título!

Com tudo isto dito, enfatizo que é honroso e lindo, sim, saber que o Judô está há 11 edições seguidas de Jogos Olímpicos garantindo medalhas para o Brasil; que é o “esporte” que mais medalhas conquistou pelo País [28, até então]; entretanto, ele vai para muito além disto, tanto que Kano Shihan afirmava que o Judô existe para o benefício do homem, apesar de reconhecer, com pesar, a possibilidade de que o oposto pudesse vir a se materializar.

E neste preciso contexto, deixo aqui um alerta: cuidado com quem se diz “do Judô”, pois ninguém é dele, visto que ele transcende qualquer busca por pertencimento, não é palpável como o tão venerado metal dos que só celebram medalhas conquistadas. Ele se faz existente, sim, nos que o vivem em essência, como prática filosófica de vida, nas gentis trocas horizontais humanas; no estender sincero de mãos para ajudar... na honesta busca por um caminhar suave conjunto rumo a um futuro próspero e harmonioso.

Marcus Mesquita é Comunicólogo, pós-graduado em Jornalismo Cultural e Nidan Árbitro Nacional A da Confederação Brasileira de Judô (CBJ)

