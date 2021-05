Se hoje me perguntassem o que eu pensava no exato instante em que o então governador Siqueira Campos no dia 20 de maio de 89, num sol de rachar o côco, subiu num trator de esteira abrindo simbolicamente a Avenida JK em direção ao Leste (e a cidade) certamente não era que Palmas crescesse tanto e com tanta beleza estética e preservação do meio ambiente. Embrulhada em paradoxos colossais.

Era uma cidade novinha que saía das pranchetas como num sonho. Colocá-la fora do papel é que era o mais difícil. O sonho não era tão fácil realizar. Além disso, havia por trás outro sonho que era aquele de todo imigrante: mudar a vida e de sua família.

E aí paradoxo: como não existia cidade, faltavam empregos e qualidade de vida. A pessoa buscava a mais nova capital do país querendo melhorar de vida quando isto era o que menos ela oferecia. Se para os nativos a cidade era o símbolo de um Estado e de uma luta, aos olhos dos alienígenas era seu próprio projeto de vida.

Apostava-se que a situação como algo que pudesse, um dia, ser alterada. Acordaria-se numa manhã sem os potós, poeira na cara e se dormiria com uma energia elétrica constante que não nos deixasse no escuro, sem ar-condicionado ou queimando aparelhos eletrodomésticos. E, claro, com muito dinheiro no bolso, boas escolas e comida farta à mesa.

Para amenizar, as primeiras administrações ofereciam o circo. Shows e mais shows de artistas de renome nacional, cachês elevados, enquanto operários ganhavam o pão literalmente com o suor do rosto, perfurando com picaretas valas para os tubos de água tratada. Centenas de quilômetros deles.

A concentração de renda hoje registrada na Capital, 32 anos depois, demonstra que se ela deu certo para determinados setores, deixou para trás a maioria dos sonhadores. A cidade tem um PIB per capita anual de R$ 32 mil mas registra uma incidência de pobreza de 29,52%.

É, por certo, o grupo que depende de auxílio dos governos federal, estadual e municipal. Somando as pessoas que dependem do Bolsa Família, com o auxílio federal e a promessa do auxílio municipal, seriam 150 mil moradores (50% de seus habitantes) pendurados na esmola pública, mas achando-se pertencentes ao gueto que faz o PIB da cidade elevar-se a R$ 9,4 bilhões. O equivalente a 26% do PIB regional quando possui apenas 19% dos tocantinenses e sua economia equilibrando-se no serviço público.

Nada que também não saísse das pranchetas que destinaram a estes 29,52% da população imóveis cerca de 20km distante do centro rico e moderno, ocupado literalmente por empreiteiros goianos, fornecedores ou prestadores de serviço do poder público.

Daí que aqueles que viram nascer e participaram do dia-a-dia de Palmas nos seus primeiros anos (e não são poucos os samurais) tem a Vila União como o produto de resistência daqueles 29,52%.

Insatisfeitos em serem desovados nos Aureny e Taquaralto, deixaram o Golfo Pérsico e a Sapolândia e invadiram lotes mais avantajados que eram destinados originalmente a residências de alta renda, a poucos metros do Palácio Araguaia.

E ali fincaram suas barracas de lona preta que passaram a constituir, apropriadamente, a Vila União, como até hoje é tratada por seus moradores. É como se ao resistirem às denominações Arne e subsequentes demarcassem o território de sua conquista libertária.

Palmas hoje é um núcleo minoritário cercado de várias Vilas União. Não creio que fosse essa a vontade dos seus sonhadores. Mas é uma bela cidade no centro.