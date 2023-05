Ao completar 34 anos de existência, com um brilho que anoitece e amanhece em cada rosto das pessoas que aqui convivem, vale lembrar que cada um faz parte dessa construção, porém apenas uma porcentagem é reconhecida como colaborador da criação de Palmas, o que requer um levantamento de nomes de pessoas pioneiras desta capital, para serem reconhecidas.

Como moradora de Palmas desde 1993, mas prestando serviço aqui a partir de 1989, na antiga Telegoiás, me sinto orgulhosa de ter presenciado cada passo de sua construção.

E para os que acreditaram no seu crescimento, percebem as marcas e evolução de uma capital que aos poucos se conscientiza do seu vigor e de sua beleza e se mobiliza em torno de garantias reais de vida para todos.

Palmas é considerada uma cidade promissora e, entre seus atrativos, destaco o lago, parques bem centralizados e envolta por uma serra que proporciona esportes. Este cenário deixa o palmense com várias opções naturais na área de diversão.

Por outro ainda lado precisa se industrializar e se desenvolver economicamente, para que possa proporcionar mais trabalho às pessoas que não estejam entre os servidores municipais, estaduais ou federais.

Muitas pessoas são testemunhas da criação de Palmas, pois viram construir a sede do Executivo, o Palácio Araguaia, os prédios que abrigam as secretarias, as primeiras casas. Mas também viram a cidade se desfazer da famosa Praia da Graciosa, a original e presenciaram a derrubadas das casas da Arne 15, onde situa o palhacinho.

Viram e frequentaram o Bar Número 1, próximo à antiga Celtins, na 104 norte, e participaram dos finais de tardes dos bares Tio Urias, Tiagos Bar e Alquimia, na Avenida JK. Ou se lembram dos bailes nas casas de festas “Pugus e Signus” e também do Caranguejos Bar, próximo à Praça do Bosque. Eram estes locais que proporcionavam lazer às pessoas que aqui escolheram viver desde a criação da capital.

Mutas pessoas que trabalharam no ínicio de Palmas testemunham que o vento, a lama, a poeira, as casas de tábuas, agua nos caminhões pipa, eram companheiros fieis daquela época, mas, mesmo com tudo isso, acreditaram no seu progresso.

Com diversidades de pensamentos, lidamos com pessoas que vieram de tantos outros regiões e que nem sabem o quanto era difícil no inicio da criação de Palmas, mas que restou gratificante.

Hoje vivemos nova era.

Palmas está linda. Muitas benfeitorias paisagísticas, lindos jardins, áreas de lazer e escolas, legado de gestores envolvidos no seu crescimento.

Porém neste ano dos 34º aniversário, muitas coisas estão acontecendo na área da segurança. Ultimamente, muitos atos como assassinatos, roubos e furtos que estão assustando os moradores.

Não queremos a nossa capital crescente nessa estatística de violência. Sugerimos aos gestores mais cuidados e investimentos na segurança do cidadão palmense. Por ser uma capital tão jovem e moderna, não deveria ser alvo de notícias que não acrescentasse no seu desenvolvimento, na sua cultura e em fim que não contribuísse para seu avanço.

Neste dia 20 de maio, meus parabéns pelo avanço adquirido em tão pouco tempo, quando vimos Palmas nascer com muitas dificuldades, mas tudo era começo. E para quem acreditou está aqui nosso orgulho, pois aqui escolhemos para viver e criar nossos filhos.