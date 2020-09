Davi Dias do Amaral

Estudante do 3º ano do Curso de Controle Ambiental do IFTO-Palmas

Em Ensaio Sobre a Cegueira, de José Saramago, é apresentada a história fictícia de uma doença que assola uma cidade, ao deixar seus habitantes num estado de cegamento branco. Ao se ver lançada numa condição epidêmica, os moradores da região afetada precisam se haver com os conceitos de coletividade, empatia e esperança, a fim de enfrentar o caos que os alcançou.

Fazendo a transição da ficção para a realidade, no Brasil não é diferente quando a proliferação de doenças em grande escala afeta drasticamente a sociedade e a economia. Entretanto, tal fato está relacionado também com a falta de conscientização por parte da população, provocada por ignorância e irresponsabilidade, além, é claro, da má gestão governamental que afeta diretamente a vida pessoal e profissional de milhares de cidadãos, colocando sua saúde mental e física em risco e aumentando, dessa forma, o agravamento do cenário crítico da saúde pública e social.

A conscientização da população brasileira, por conta da crise provocada pela pandemia, é necessária para a desaceleração do aumento de pacientes e óbitos, no sentido de alcançar a estabilidade nos departamentos de estudos e pesquisas da saúde, além de diminuir a superlotação dos hospitais públicos e ter a garantia de leitos para quem irá necessitar.

No entanto, muitos cidadãos não abrem mão do lazer e da aglomeração social, dificultando o equilíbrio entre saúde popular e aumento de enfermos, como é o caso da pandemia da Covid-19 no ano de 2020. Ademais, a alta taxa de desemprego decorrente no cenário profissional brasileiro faz com que muitas pessoas busquem subsistência em trabalhos pouco valorizados e perigosos, podendo afetar a saudabilidade das mesmas, donde a recomendação de se manterem em casa para evitar contaminações.

Por último, a saúde mental da sociedade também deve ser colocada em evidência no que diz respeito ao aumento nas estatísticas de casos do novo coronavírus em nível nacional, pois o isolamento social, apesar de ser a melhor prevenção, prejudica o bem-estar físico e mental das pessoas com doenças psicológicas que necessitam de uma rotina estável, momentos de entretenimento e encontros com terapeutas profissionais com regularidade.

Conclui-se que, para melhor administração e menos baixas num episódio de colapso nacional, é necessária a colaboração da sociedade com a participação ativa nas medidas de segurança previstas pela Organização Mundial de Saúde, além de praticar a gentileza e humanidade em ajudar os mais necessitados através da solidariedade e de boas práticas coletivas, juntamente com ações governamentais para o enfrentamento dessa situação crítica, com vistas a alcançar a diminuição do número de infectados mediante a regularização proporcional de atendimento por parte de hospitais públicos e do estabelecimento de normas municipais e estaduais para assegurar o distanciamento social.