Onde está a sabedoria de Salomão diante do Covid-19?

Rogério Mota

é Promotor de Justiça em Colmeia/TO e membro do Núcleo do Tribunal do Júri do Ministério Público do Estado do Tocantins (MPNujuri).

Isabelle Figueiredo

é Promotora de Justiça em Pedro Afonso/TO (MP/TO). e integrante da Diretoria da Associação Tocantinense do Ministério Público - ATMP.

A bíblia nos conta que o rei Salomão, ao ser confrontado por duas mulheres que insistiam ser a mãe de um mesmo bebê, ordenou: “Tragam-me uma espada”. Trouxeram-lhe. E continuou: “Cortem a criança viva ao meio e dêem metade a uma e metade à outra”. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: “Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela!

Não a mate!”. A sabedoria de Salomão solucionou a questão.

Tal relato traz a reflexão acerca do que faria o sábio rei em tempos de Covid-19. Para um olhar desavisado, a sociedade teria se dividido entre os defensores da vida e os defensores da economia, como se tais questões fossem estanques e pudessem ser dissociadas uma da outra, ou como se uma excluísse necessariamente a outra. No entanto, para milhões de brasileiros, não existe vida no confinamento absoluto, eis que seu ganha pão é diário e sem garantias, e um dia sem trabalho significa ver os seus entes queridos sendo assombrados pelo fantasma da fome. Em contrapartida, nenhuma economia se sustenta com uma multidão de doentes e mortos. No frigir dos ovos, governos em todo mundo estão diariamente mudando seus posicionamentos, se adaptando à enorme onda de informações e, por vezes, flertando com atitudes contrárias às ideologias de palanque.

Poderíamos nos questionar: em tempos de defesa de isolamento social por governos que elencam a economia como prioridade absoluta, como Estados Unidos e Inglaterra, teríamos aí um comportamento contraditório? Ou tal prática em verdade busca salvar consumidores e empreendedores, fazendo com que o pano de fundo perca-se na fumaça do que se apresenta ao público?

Ao nosso sentir, ambas as questões são igualmente dramáticas, e o ser humano (governante ou não), ao fitar a possibilidade de perecimento dos seus, bem como de si, tende a flexibilizar valores antes tão rígidos como a rocha. Fica-se entre a cruz e a espada na proteção da saúde dos contaminados tendo que se salvaguardar o básico existencial àqueles cada dia ficam mais frágeis durante o período de crise.

No fim, não bastará a sabedoria de Salomão para o enfrentamento do Covid-19. Será preciso aos governantes, além de astúcia mental e fidelidade a seus desígnios, força de trabalho, vontade e preparação.

Deixando-se de lado as pequenezas atinentes a um processo político que se sabe ser viciado, deverão os líderes de hoje prepararem-se para as consequências da pandemia, e com serenidade e honestidade, buscarem equipar os sistemas de saúde para receber ao fluxo de contaminados. Em outra frente, saber que a conscientização de uma população acerca do seu papel neste momento depende de que esta esteja sã para pensar e compreender, e ninguém faz isso quando ameaçado pela miséria e fome. Assim, as medidas econômicas de auxílio e incentivo devem estar também à frente dos programas de enfrentamento da crise.

Conforme já orava Rubem Alves, “a justiça cega nada vê. Só pesa”. Tal premissa também se aplica aos governos em escala global, que desafiados por um futuro incerto, terão que dia após dia tomar decisões que coadunem a necessidade de coibir o contágio com as necessidades básicas do povo. Não bastará a sabedoria de Salomão. Estarão eles preparados?