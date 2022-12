Uma ideia simples e pouco aceita é que todas as políticas públicas precisam de recursos para que possam ser entregues à população, tendo como exemplos, a cultura, educação, saúde e segurança. O Estado necessita de recursos financeiros para promover o desenvolvimento social e reduzir a desigualdade social do seu povo.

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) publicou, no mês de novembro deste ano, o ‘Guia para o Governador’ com o panorama fiscal do Tocantins, o qual deixa evidente que o Estado está no caminho do equilíbrio fiscal, gastando menos do que é arrecadado e honrando os seus compromissos financeiros.

Na avalição da STN, o Tocantins melhorou sua nota na ‘Capacidade de Pagamento’ (CAPAG) de ‘C’ para ‘B’. Nos três pilares da avaliação, as médias dos indicadores foram: ‘A’ no seu Baixo Endividamento, ‘B’ na Poupança Corrente e mais um ‘A’ em sua Liquidez.

O Estado melhorou financeiramente, mas precisa continuar cumprindo seus deveres fiscais para seguir progredindo na qualidade das políticas públicas, principalmente as tributárias e fiscais, que são essenciais para a geração de emprego e renda, além de assistência à população que se encontra em risco social.

Para que o Tocantins obtenha a classificação ‘A’ os gestores públicos precisam manter a responsabilidade orçamentária e fiscal que trouxeram o Estado até o ponto no qual se encontra. Os nossos líderes precisam se manter prudentes nas decisões, precisos em suas ações e corajosos em suas metas de trabalho. Não há espaços para retrocessos!

A nota da CAPAG, atribuída pela STN, é importante para que não haja dúvidas quanto à realidade da situação fiscal do Tocantins. Ela é fruto de decisões acertadas e trabalho conjunto de equipes comprometidas com o sucesso do Estado.

Para que o Tocantins continue a melhorar, é preciso que se crie um ambiente pautado nos parâmetros da governança pública, da segurança jurídica, e em oportunidades para a atração de indústrias, empresas do agronegócio, prestadores de serviços em diversas áreas, como o turismo, bem como a motivação para o empreendorismo e a agricultura familiar.

Além disso, é imprescindível que haja continuidade dos programas de capacitação constante de pessoas para o mercado de trabalho e implementação de projetos voltados à qualificação de jovens, buscando instalar uma política consistente de geração de empregos de qualidade.

Para atingir o desenvolvimento sustentável, os agentes estatais devem estreitar as parcerias com os setores produtivos, entidades representativas e do Terceiro Setor e, sobretudo, realizar ações concretas em prol da governança pública e racionalização dos gastos públicos.

O Tocantins reúne condições únicas no cenário interno e internacional que passam pela excelência do seu território, qualidade da água e presença de altos estudiosos em desenvolvimento regional. Friso, repetindo-me, podemos muito, mas não se pode admitir que sejam perdidas oportunidades de fixação de investimentos públicos, privados e sociais em nosso Estado.

Todas as ações estatais devem se transformar em investimentos, gerando resultados práticos e concretos, pois não há espaços para desperdícios com os recursos do erário. O desenvolvimento sustentável deve se apoiar na responsabilidade fiscal e o Governo do Tocantins precisa continuar a ser um agente de transformação, por meio de equilíbrio orçamentário e financeiro.

Os agentes públicos devem caminhar à luz da transparência de suas ações, assim como gerar ambientes de confiança e de harmonia entre os poderes constituídos, órgãos constitucionais e de controle, mas, especialmente, ser um farol de estabilidade e esperança para toda a população tocantinense.

A responsabilidade fiscal exige que os agentes estatais tenham total compromisso com o manejo dos recursos públicos, por meio da arrecadação, distribuição, qualidade do gasto público e execução de ações contundentes de investimentos, sendo que é indispensável pensar e aplicar os fundamentos da digitalização, virtualização, simplificação e humanização de suas ações em prol da população.

Ladeada do desenvolvimento sustentável e da responsabilidade fiscal, é necessário um forte senso de sensibilidade social, visto que a solidariedade é um dever previsto na Constituição Cidadã de 1988 e também porque a preocupação com as pessoas define o nosso padrão civilizatório.

Toda a sociedade tocantinense deve se unir contra o aumento da fome, a proliferação da desigualdade e a falta de oportunidades aos nossos concidadãos. Ao Estado, cabe a função de liderar e oportunizar possibilidades para que todos tenham acesso a condições de sobrevivência e busca pela sua felicidade.

A finalidade da Administração Pública é atender às pessoas, por isso a qualidade dos serviços públicos é uma condição essencial na execução de todas as atividades, perpassando campos de políticas públicas estruturadas, como saúde, educação e capacitação profissional continuada.

O desenvolvimento sustentável, a responsabilidade fiscal e a sensibilidade social são pilares da estrada que levará o Tocantins para uma realidade mais próspera e solidária.