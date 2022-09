Visitei Israel há quatro anos. De Telavive, capital do país, a Jerusalém é bem perto. De carro, não se gasta mais de 40 minutos para se chegar nessa cidade sagrada para Judeus, Mulçumanos e Cristãos. Jerusalém na verdade são duas cidades numa só. Circundando a cidade antiga existe outra moderna onde tradição e modernidade coabitam num mesmo espaço.

Caminhando pelas estreitas ruas e becos da cidade antiga com mais de 3000 anos de história adentrei numa enorme praça composta de um enorme muro e de um templo destruído. Era o muro das lamentações, o local mais sagrado para o povo judeu. O templo é o de Salomão. Falemos um pouco dele.

Construído por Salomão, rei de Israel e Judá, a obra levou sete anos para ser concluída. Empregou cerca de 30 mil judeus e 70 mil não judeus residentes em Israel. Estes trabalharam como carregadores. Ajudaram ainda nessa construção, 80 mil pessoas como cortadores e 3300 encarregados de obra,

O templo foi destruído pelo menos duas vezes. A primeira por Nabucodonosor II, rei da Babilônia. Séculos mais tarde, o Rei Herodes querendo agradar os Judeus reconstruiu o templo que voltou a ser destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Atualmente, o que resta erguido lá é o muro das lamentações.

Semana passada, estive em São Paulo. Fui ao bairro do Brás visitar a versão brasileira do templo de Salomão construído pela Igreja Universal do Reino de Deus. Fiquei impressionado com o que vi. É de fato uma construção suntuosa. Tudo faz lembrar o que presenciei em Israel: das enormes colunas aos símbolos judaicos . A versão brasileira se faz mais real ainda que a israelense, pois lá existe um templo destruído aqui construído, novinho em folha. Na parte de fora da edificação tudo está muito bem cuidado. Os jardins repleto de oliveiras importadas de Israel para serem plantadas nos jardins que circundam o templo fazem lembrar os tempos em que Cristo veio ao mundo. “o custo mensal para manter o templo funcionando é de quatro milhões de Reais”, assim me informou o pastor que nos acompanhava na visita.

Na parte interna do templo, especificamente no local do culto há enorme auditório com capacidade para 10 mil pessoas sentadas em confortáveis cadeiras. Assim quem se vê impossibilitado ir a Israel conhecer lugares sagrados como o Templo de Salomão, visitar a réplica em São Paulo satisfaz—e muito.