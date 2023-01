“A floresta perdeu o silêncio”

Davi Kopenawa

A demanda por minério é global mas a exploração é local, nesse caso recai sobre a Floresta Amazônica, entre o Brasil e a Venezuela. As Terras Indígenas Yanomami (TIY) ocupam uma área de 9,6 milhões de hectares, entre o estado de Roraima e o estado do Amazonas. O povo Yanomami é considerado de recente contato com a população não-indígena, a reserva abriga mais de 26 mil pessoas, totalizando oito comunidades indígenas, que formam a maior Terra Indígena brasileira, reconhecida por sua alta relevância em termo de proteção da biodiversidade amazônica, homologada em maio de 1992.

No entanto, quando veiculadas na mídia as imagens do povo Yanomami em janeiro de 2023, os corpos extremamente magros de adultos e crianças (semelhante as imagens de pessoas mantidas em campos de concentração nazistas) revelam as privações múltiplas e o sofrimento agudo a que vivem submetidos. Nesse contexto, qual parte da construção daquela realidade cabe a cada pessoa? A primeira resposta plausível pode estar em: buscar entender o sentido da exacerbada demanda por minério. Cabe especialmente, não ser indiferente perante tamanha covardia contra os povos originários.

Desse modo, é importante visibilizar alguns fatos sobre a atividade econômica em torno da extração de minério e o garimpo ilegal para mobilizar a sociedade, isto porque, embora seja fundamental entender quem são os culpados historicamente, não basta, é crucial o posicionamento ético da sociedade, ou seja, a atitude de cada pessoa em termos do respeito e valorização aos habitantes da floresta, cabe a cada pessoa a indignação, denúncia e a não aceitação do extermínio e da crueldade contra os povos indígenas, que acontece vale lembrar, em nome de um progresso econômico que corrobora para o enriquecimento de pequenos grupos e privilegia a acumulação capitalista.

Sendo assim, é relevante explanar que a cassiterita é o minério mais garimpado atualmente na Terra Indígena Yanomami (TIY). É da cassiterita que se extrai o estanho, metal utilizado na produção de ligas metálicas como as folhas de flandres, procuradas imensamente por sua maleabilidade e pela resistência a corrosões e ferrugem, este mental está na base de muitos objetos utilizáveis no dia a dia como: as latas de alimentos, acabamento de carros, moedas, soldas, vidros, tela de celulares, pastas dentais com flúor e etc.

É verdade que a mineração constitui um dos setores básicos da economia brasileira, atrai investidores desde o período do Brasil colonial, atualmente é responsável por quase 5% do PIB nacional, é capaz de fornecer matéria-prima para a fabricação de diversos produtos para variados tipos de indústria como siderúrgicas, fertilizantes, petroquímicas e metalúrgicas. Contudo, o limite da exploração para o desenvolvimento econômico deve ser mediado priorizando o bem-estar das pessoas e dos seres sencientes que compõem os ecossistemas das florestas. Se a prioridade não for a vida, não existe sentido na economia política, se a consideração a dor dos seres vivos é negligenciada, não existe motivo para o desenvolvimento econômico.

A cassiterita é o minério da vez no Brasil, mas existe uma grande demanda internacional que movimenta o interesse nacional pela extração deste minério, interesse dividido entre o garimpo legal e a extração ilegal. O exacerbado interesse pela cassiterita está expresso também no aumento do número de Requerimentos de Permissão de Lavra Garimpeira para cassiterita solicitado à Agencia Nacional de Mineração (ANM), em 2019 foram 6 requerimentos, passando para 10 em 2020. Em 2021, o número quase triplicou, alcançando 27 pedidos, em 2022 até abril foram registrados 14 novos pedidos e não cessaram. No âmbito da garimpagem ilegal, em fevereiro de 2022 a Polícia Federal apreendeu 100 toneladas de cassiterita em Boa vista, provavelmente extraídas em Terra Indígena Yanomami (TIY). Na operação foram presas seis pessoas, entre elas um policial militar que portava armas e ouro. A carga apreendida foi avaliada em mais de R$ 15 milhões. Em março de 2022 outras 10 toneladas de cassiterita foram apreendidas. Foram 110 toneladas somente nos três primeiros meses de 2022.

O contexto da pandemia e o conflito na Ucrânia influenciaram o interesse internacional pelo estanho. Conforme Daniel Briesemann, analista de commodities do Commerzbank AG, as circunstancias de isolamento social, trabalho remoto e problemas no transporte, influenciaram acentuadamente a venda de itens de tecnologia e alimentos enlatados, que são produtos que contém estanho. Entretanto, embora a cobiça pela cassiterita seja a principal ameaça à vida dos Yanomami atualmente, antes da cassiterita fora o ouro, que continua sendo extraído, agora com menos ênfase do que a cassiterita.

É inaceitável a expressão das violações da dignidade dos Yanomami veiculadas na mídia em 2023, mas trata-se de uma tragédia anunciada pelo líder indígena Davi Kopenawa no livro A queda do céu: palavras de um xamã yanomami (2015), em que é externada a angustia do líder xamã que acompanha o extermínio do seu povo pelos garimpeiros. O xamã yanomami Davi Kopenawa nos ensina que “a terra é viva, ela não pode ter dono”, nos ensina também que “sozinhos, os povos indígenas não vão conseguir impedir a destruição das florestas, o surgimento de novas doenças e o colapso climático que ameaçam a vida de todos nós”. Davi Kopenawa se empenha para que alcancemos a compreensão de que não somos seres apartados ou proprietários da terra. Ele ressalta em debate que: “tem trabalhado com outros pajés para ‘segurar o céu’, mas que agora quem precisa fazer o trabalho são os governos, as grandes corporações e o homem da mercadoria”. O livro A queda do céu: palavras de um xamã yanomami, nos antecede informações sobre a ameaça da prevalência da vida na terra e nos desperta para mudanças imediatas nas atitudes, para que sejamos conscientes de que a destruição da floresta ocasiona necessariamente a destruição das pessoas indígenas e não indígenas.

Por mais que seja urgente destacar a emergência da tragédia ocorrente na Terra Indígena Yanomami (TIY), é imprescividel lembrar que, assim como esta situação já vinha sendo denunciada ao Governo Federal, existe exploração inadequada e suicida em todos os estados que compõem a amazônia legal e também já foram denunciadas. São empreendimentos como garimpos, mas também há exploração florestal com silvicultura para produção de ferro gusa e celulose, pecuária e monocultura de soja, do mesmo modo, ameaçam as reservas ambientais, expulsam e exterminam os povos da floresta e os animais, contribuem significativamente para o aquecimento global. São imensos projetos de expansão da produção no âmbito da agricultura e pecuária que contaram com o apoio do Governo Federal e com potente tecnologia, cujo objetivo não é a erradicação da fome das pessoas e nem o bem-estar dos seres sencientes, mas sim é a produção em ampla escala, exportação e competitividade no mercado internacional.

Desse modo, não há como não encontrar a parte que cabe a cada pessoa. Toda pessoa deve buscar entender o contexto em que está inserida e agir para que exista sentido na reprodução da sua própria vida social. É bem evidente que as atitudes das pessoas ocorrem de maneira interdependente e causam consequências coletivas, desde a água que se toma em casa por meio de determinado sistema de saneamento, até a eleição de um governo que declara com palavras muito bem definidas que não gosta de indígenas, pobres, negros, gays, incita misoginia, nega vacina em período catastrófico de pandemia e instiga o uso de armas de fogo. É importante entender o contexto socioeconômico e saber que para determinados crimes existem culpados específicos sim e devem ser responsabilizados, entretanto, para a construção de uma nova realidade é necessário emergir uma Nova Consciência em cada pessoa, porque é certeza que uma nova sociedade saudável é possível.

Luzia de Kassia Rocha de Souza

é representante do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e da/o Adolescente - Cedeca Glória de Ivone, assistente social, especialista em Educação e Direitos Humanos e militante pela consolidação dos direitos humanos e direitos animais. E-mail: luziacedeca@gmail.com