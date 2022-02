Cidade do México, 12 de fevereiro de 1976. Essa é uma data que jamais será esquecida pelos amantes da literatura, pois foi nesse dia que os dois mais importantes escritores da América Latina — Mario Vargas Llosa e Gabriel García Márquez — romperam uma sólida amizade que jamais seria reconstruída. Relembremos o lamentável episódio.

Mario Vargas Llosa compareceu à première de um filme que ele escrevera o roteiro. O tema da película em questão tratava do trágico acidente de avião ocorrido nos Andes. Os que conseguiram sobreviver tiveram de comer carne humana (“Os sobreviventes dos Andes”, esse era o título do filme).

O evento transcorria normalmente, até o momento que Gabriel García Márquez adentrou no recinto. Ao enxergar Vargas Llosa de pé no foyer, Márquez se aproximou com os braços abertos e foi logo saudando, alegremente, o amigo: “Irmão! ”.

A reação ao cumprimento deixou as inúmeras testemunhas absolutamente sem entender nada. Vargas Llosa, com o rosto vermelho, deferiu um potente soco no olho direito do seu, daquele momento em diante, ex-amigo e disse: “- Isto é pelo que disse a Patricia” (Patricia Llosa era, à época, esposa do escritor peruano).

Após o acontecido, o escritor colombiano fez questão de tirar uma fotografia com o olho direito completamente roxo. “– Tirei esta foto porque não quero jamais esquecer desse episódio”, disse ele.

Vargas Llosa, que tinha defendido sua tese de doutorado sobre a as obras do escritor colombiano — leia-se: “História de um Deicídio” —, proibiu a reprodução desses escritos. De acordo com o biógrafo de Gabriel García Márquez, Gerald Martin, esta tese é “a mais bela homenagem que um grande escritor presta a outro ”.

Depois desse lamentável episódio, os dois dos maiores escritores da América Latina nunca mais se falaram. A dúvida do mais famoso soco da literatura persiste até hoje: que motivos teriam levado um homem educado como Mario Vargas Llosa a tomar uma atitude tão agressiva?

Uns dizem que o escritor colombiano comentara com Patricia um caso de infidelidade conjugal de Vargas Llosa. Outros afirmam que o próprio García Márquez teria feito uma corte indevida à esposa do então amigo.

Nenhum dos dois ex-amigos jamais tocou no assunto. Com o falecimento de García Márquez, Vargas Llosa manteve a elegância de sempre. Além de elogiar as qualidades literárias do autor de “O amor nos tempos do Cólera”, quando perguntado sobre o episódio, respondeu de forma elegante: “Nada direi sobre o episódio. Se Gabriel García Márquez se manteve, em vida, reservas sobre o assunto, farei o mesmo. Deixemos que nossos biógrafos encontrem a resposta.”

Salatiel Soares Correia

é Engenheiro, Bacharel em Administração de Empresas, Mestre em Planejamento Energético pela Unicamp. É autor, entre outras obras, de O Capitalismo Mundial e a Captura do Setor Elétrico na Periferia.