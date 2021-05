O sargento da Covid ajuda a salvar vidas

Salatiel Soares Correia

é engenheiro, mestre em Ciências pela Unicamp. É autor, entre outras obras, de Cheiro de Biblioteca.

Não me lembro do nome do recruta nem do sargento, mas lembro-me da história daquele grande filme norte-americano. Jovens recrutas perseguiam o grande sonho de suas vidas: o de…