O patrimônio cultural é um dos pressupostos do planejamento e do desenvolvimento urbano e regional, devendo ser tratado de maneira integral em consonância com as outras demandas e necessidades de uma cidade. O Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 estabelece diretrizes gerais da política urbana. O artigo 2º desta lei estabelece que é competência do poder público “a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico.”

A Constituição Federal de 1988 determina, que o Poder Público, com a colaboração da comunidade deve promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação.

Apesar destes significativos preceitos legais que estabelecem responsabilidades ao poder público em prol da proteção do patrimônio cultural, o que nos deparamos no estado do Tocantins é com um verdadeiro descaso e abandono com o seu rico e diverso patrimônio. Entre tantos casos de falta de zelo com o nosso legado histórico, cito dois exemplos, o triste abandono e destruição da Igreja de Nossa Senhora de Santana, em Chapada de Natividade, construção datada do século XVIII. Em situação similar também está a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Monte do Carmo, que há tempos requer ações de preservação e proteção.

Diante da situação nevrálgica do patrimônio cultural do nosso estado, uma pergunta crucial: o que tem sido feito pelo patrimônio cultural, nos último dez anos, pelo órgão gestor da cultura do Tocantins por meio da sua Gerência de acervos e Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural?

Entretanto, destaca-se que existem diversas possibilidades legais de proteção, recuperação e preservação do patrimônio cultural, bem como atividades administrativas que podem ser implementadas com esta finalidade, tais como: ações de fomentos, programas, planejamento urbano, preservação das áreas de interesse cultural e ambiental, e, sobretudo o cumprimento das leis que protegem o patrimônio cultural. A competência para legislar sobre os bens culturais não é somente exclusiva do poder público federal, mas também das esferas estaduais e municipais.

Diante da diversidade patrimonial que possui o Tocantins, faz-se necessário a criação de um órgão estadual (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Estado) composto por uma equipe de profissionais qualificados a fim de promover o fortalecimento, a proteção, a preservação e a valorização do patrimônio cultural, garantindo o direito à memória e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado do Tocantins. Tal instituição deverá desenvolver pesquisas, ações educativas de identificação, proteger e promover os patrimônios cultural, histórico, natural, arqueológico e científico, conforme estabelece a Carta Magna de 1988.

Outros Estados brasileiros, preocupados com a proteção, a preservação e a salvaguarda do seu patrimônio, a exemplo da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, criaram um Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, submetido à Secretaria de Cultura. As ações desenvolvidas por esse órgão, nos referidos Estados, tem contribuído de modo significativo para o fortalecimento da política de preservação e proteção do patrimônio material e imaterial e, conseqüentemente, o fortalecimento da identidade cultural, tanto regional como nacional.

A criação de um órgão dessa natureza não exclui as responsabilidades dos órgãos congêneres, federal (Iphan), estadual (Secretaria Cultural) e Secretarias Municipais de Cultura. Ao contrário, irá fortalecer as ações conjuntas de proteção, preservação e salvaguarda dos bens culturais da sociedade tocantinense.

A criação do Instituto Estadual de Patrimônio Cultural do Tocantins possibilitará ao Estado trabalhar de forma mais robusta os diversos segmentos da política cultural, com dinamismo e fortalecimento do trabalho do Instituto e da Secretaria de Cultura do Estado, na medida em que suas ações se concentrariam em áreas específicas.

Noeci Carvalho Messias

Professora no Curso de Teatro da Universidade Federal do Tocantins, Mestre em Patrimônio Cultural e Doutora em História.