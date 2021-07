As big tech são as gigantes da internet, também conhecidas como Tech Giants ou Big Five, se referem às cinco maiores e mais dominantes empresas na indústria de tecnologia da informação, Facebook, Google, Apple, Amazon e Microsoft. Como essas empresas ganham dinheiro? Quais informações são coletadas por essas plataformas? E como elas são usadas?

A verdade é que as big tech estão nos rastreando e podem estar fazendo mau uso de nossos dados, e há pouco que podemos fazer sobre isso.

Existe privacidade na internet?

Quando você se inscreve nos aplicativos dessas empresas de tecnologia, você tem que concordar com o rastreamento do giroscópio do seu telefone, suas mensagens sendo digitalizadas e seus dados sendo fornecidos para empresas terceirizadas. Essas condições nem sempre ficam claras para os usuários, pois a linguagem usada nas políticas e termos de privacidade de aplicativos pode ser ambígua e difícil de ser compreendida. Mas se prestarmos muita atenção é surpreendente como nossos dados são usados por empresas de tecnologia.

Muitos aplicativos pedem permissão para rastrear a localização exata dos usuários por meio do Sistema de Posicionamento Global (GPS) do telefone, o que os usuários podem recusar. Mas mesmo depois de recusar, o Facebook ainda pode rastrear a sua localização sem autorização para lucrar enviando anúncios para você. O Facebook não usa apenas o GPS para coletar informações sobre a localização dos usuários, eles também rastreiam a localização por meio do Endereço de Protocolo da Internet (Endereço IP), eventos dos quais os usuários participam e “check-ins.”

O Facebook também oferece a opção de excluir pesquisas do histórico, dando ao usuário a impressão de que os registros de suas pesquisas foram realmente apagados. Todavia, o Facebook guarda suas pesquisas excluídas. A política de dados do Facebook diz que, embora o histórico de pesquisa possa ser excluído a qualquer momento, o registro da mesma é excluído após seis meses (1) . O Facebook rastreia até quem não está conectado ou quem nem se inscreveu no serviço. De acordo com a política de dados do Facebook, eles trabalham com desenvolvedores de aplicativos, editores e anunciantes, que podem compartilhar informações sobre as atividades dos usuário fora do Facebook, por meio do Facebook Business Tools. Esses parceiros fornecem informações sobre suas atividades, incluindo informações sobre seu aparelho, páginas e perfis que você visita, compras que você faz e os anúncios que vê.

Em 2019, O Google confirmou que seus funcionários escutam as conversas privadas de usuários gravadas pelo assistende virtual do Google (2). Especialistas em idiomas são contratados pela empresa para analisar “fragmentos” de gravações feitas pelos usuários, o que de acordo com o Google, é fundamental para melhorar o desempenho de sua tecnologia de reconhecimento de voz.

Muitas empresas de tecnologia também compartilham os dados dos usuários com outras empresas afiliadas. Quando você concorda com os termos e condições de uso, geralmente não está fornecendo seus dados apenas para aquele aplicativo específico. Há muito compartilhamento de dados entre outras empressas afiliadas. Por exemplo, o LinkedIn, uma rede social voltada para conexões profissionais, foi adquirida pela Microsoft em 2016 e, de acordo com a política de privacidade deles, o LinkedIn compartilha seus dados quando você usa alguns outros serviços fornecidos por eles ou por suas afiliadas, incluindo a Microsoft.

Como as empresas de tecnologia ganham dinheiro?



Algumas empresas de tecnologia ganham dinheiro vendendo produtos e serviços para você, enquanto outras empresas estão comercializando você como o produto. Para simplificar, a Apple, Microsoft e Amazam ganham bilhões de maneira similar onde o consumidor paga e eles oferecem um produto ou serviço. Nesse caso, você é o cliente.

Outras empresas de tecnologia, como o Facebook, não ‘cobram’ nada porque você é o produto que está sendo vendido.

O Facebook, que adquiriu o Instragem em 2012 e o WhatsApp em 2014, também ganha bilhões de dólares por ano, mas ganha esse dinheiro com publicidade e domina a indústria de anúncios na internet. Além de oferecerem aplicativos práticos e ‘gratuitos’, esses aplicativos coletam seus dados, gravam onde você clica e quais páginas você visita. Isso pode parecer inofensivo ou insignificante, mas seus dados são valiosos para as empresas de tecnologia.

Essas empresas têm monopólios de dados e usam suas informações para ganhar dinheiro mesmo sem sua autorização ou conhecimento. O Facebook tem um histórico de descuido no que diz respeito a como dados e informações são compartilhados com terceiros.

As big techs desenvolveram plataformas e serviços que conquistaram amplo domínio tanto no mercado em que atuam e além dele. Enquanto a economia se contrai e muitas empresas lutam para sobreviver, o domínio das big tech continua atingindo novos patamares, acumulando mais riqueza e influência a cada ano. As maiores empresas de tecnologia fazem parte da vida cotidiana de bilhões de pessoas no mundo todo oferecendo soluções e produtos inovadores. Entretanto, o domínio das big techs resultou em poucas empresas de tecnologia monopolizando nossos dados, o que pode causar uma série de riscos e danos: produtos de qualidade inferior com menos privacidade, onde empresas coletam dados em excesso sem divulgar quais dados coletam e como os usam. Há também riscos de segurança porque nossos dados pessoais ficam sob o controle de poucas empresas limitando as opções que oferecem melhor proteção à privacidade aos consumidores.

As big tech estão em quase todas as partes do mundo e esse monopólio tambem levanta questões sobre tendenciosidade, manipulação e censura. Essas plataformas filtram as informações que recebemos com base em nossas preferências o que limita as perspectivas que recebemos. As big tech podem controlar e censurar o conteúdo que os usuários compartilham ou que recebem. E, como usuários, não há muito que podemos fazer sobre isso. É muito difícil confirmar como essas empresas estão realmente utilizadando os dados dos usuários dentro da empresa ou pelas suas empresas afiliadas.

Regular as big tech é complexo, pois as mesmas estão sempre à frente dos reguladores e podem explorar as lacunas existentes na legislação. Portanto, é importante que os usuários usem esses aplicativos com cuidado, limitem as informações que compartilham, bloqueiem o acesso dos aplicativos à localização do telefone, contatos, microfone e camera, leiam sempre as políticas de privacidade de cada empresa, questionem se as empresas de tecnologia, de fato, respeitam a privacidade do usuário e demandem o uso ético de dados pessoais, pois privacidade é poder.

