Odisseia, de Homero, é um dos poemas que mais inspiram escritores que almejam produzir grandes obras literárias. O poema conta a história de Ulisses, rei de Ítaca, que, após a guerra de Troia, inicia uma travessia de 10 anos de retorno ao lar. O interessante desse poema não é o início nem o fim, mas sim a travessia que une o extremo da partida ao fim da jornada. No transcorrer da volta para casa, Ulisses enfrenta inúmeros desafios de seres mitológicos como a feiticeira Circe, o ciclope Polifemo, as intempéries do mar bravio e o desafio de passar pelas ilhas das sereias.

Na mitologia grega, as sereias eram criaturas míticas – metade mulher metade peixe – cujo canto era absolutamente sedutor. Os marinheiros, ao passarem por aquelas ilhas rochosas, sentiam-se atraídos pelo canto melodioso das sereias, que, na verdade, eram ninfas assassinas. Ciente do perigo, Ulisses ordenou que todos os seus comandados colocassem cera nos ouvidos. Além disso, determinou que o amarrassem ao mastro do navio e, por mais que gritasse, ninguém deveria tirá-lo de lá. E foi assim que Ulisses venceu as tentações do encanto aparente do canto das sereias.

O interessante desse obstáculo que Ulisses enfrentou na sua travessia de volta a sua terra natal, foi que ele, reconhecendo sua fraqueza de poder sucumbir às tentações, quis ouvir o canto das sereias. Vencer as ninfas assassinas era uma forma de o herói vencer a si mesmo.

E o canto das sereias, certamente, influenciou Guimarães Rosa a compor a complexidade psicológica dos personagens como Riobaldo quando os sertanejos faziam sua travessia pelo Liso do Sussuarão. Naquela região mítica e perigosa do sertão, Riobaldo enfrentou seus medos e tentações de várias ordens. Como fazer um pacto com o diabo para vencer seu inimigo Hermógenes. O medo da morte no momento que ele enfrentou um ambiente repleto de inimigos e o refreio de natureza sexual de amar um homem que, na verdade, depois de morta, descobriu-se que era uma mulher: Diadorim.

A universalidade de “Grande Sertão: Veredas” constrói-se nos dramas, medos e tentações existentes nos personagens Riobaldo e Diadorim. Sentimentos como esses transbordam as fronteiras do regional para o universal. Daí o sertão mundo de personagens que vivem seus dramas escondidos dentro do eu. As dúvidas, tentações e medos estão contidos dentro de nós mesmos, como também se mostram presentes nos milhões de pessoas que vivem numa sociedade moderna e impessoal.

Guimarães Rosa, com uma linguagem absolutamente inovadora, construiu um dos livros brasileiros mais lidos no exterior. Certamente, muito desse sucesso deve-se ao mergulho que ele fez na Odisseia de seu mestre Homero.

Salatiel Soares Correia é engenheiro, administrador de empresas, Mestre em Energia pela Unicamp. Autor de oito livros relacionados aos temas energia, economia, política e desenvolvimento regional.

