O filósofo alemão Imannuel Kant escreveu: “não há nada em lugar algum, no mundo e até mesmo fora dele, que se possa pensar como sendo irrestritamente bom, a não ser tão-somente uma boa vontade”. Essa citação reflete a filosofia que a Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins (Sefaz) tem seguido em seus 35 anos de existência. Desde a sua criação, sempre manteve um alto nível de trabalho, profissionalismo e comprometimento, com uma boa vontade infinita para auxiliar o crescimento e desenvolvimento econômico do Tocantins, mostrando-se o quanto é fundamental à administração.

E como faz isso? Se for perguntado, aleatoriamente, na rua, o que a Secretaria da Fazenda faz, é bem provável que a resposta seja: cobra impostos. Essa resposta simplista não está de todo errado. Trata-se de um pensamento que permeia a consciência coletiva desde antes de Cristo. Entretanto, na contemporaneidade o cobrar/receber imposto agrega novos conceitos e responsabilidade próprios da lida com o dinheiro público.

Assim, para completar a fórmula da competência da Sefaz, além de arrecadar os impostos, a pasta é responsável por licitar grande parte das aquisições do Estado (bens e serviços), efetuar pagamentos e fazer a contabilidade geral - toda a prestação de contas do Governo.

Leia também:

Catedral, 20 anos nas asas do Espírito

Iguais perante a lei? Reflexões sobre o Compliance Antidiscriminatório

A importância e responsabilidade da pasta está presente nas quatro funções, com a gestão de mais de R$ 15 bilhões anuais. Isso significa, receber, analisar e repassar aos órgãos, poderes e municípios todos os recursos provenientes da arrecadação tributária estadual, como ICMS, ITCD e IPVA, além dos recursos federais obrigatórios, como o Fundo de Participação dos Estados (FPE).

Esses recursos são fundamentais para atender às exigências da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que dispõe sobre a necessidade de ações públicas em prol da educação, saúde, segurança, cultura, entre outras áreas. Às vezes é esquecido que todas essas ações têm um custo financeiro, que dentro da gestão estadual ficam a cargo do Governo Estadual do Tocantins.

À luz da Constituição Federal, a literatura aplicada coloca uma instituição tipo a SEFAZ como parte essencial do Estado, principalmente, por ser financiadora das políticas públicas e representar o ente estadual, no caso, o Tocantins, em todas as relações produtivas ao estabelecer parcerias com mercado, incentivar e estimular todas as atividades econômicas, sendo, de fato, a guardiã do crescimento e prosperidade de todos os cidadãos tocantinenses, com objetivos muito claros de cumprir a lei, atender com excelência e buscar a justiça social e fiscal.

No desempenho de seu papel de órgão arrecadador, é básico frisar que o recolhimento de tributos ocorre em todos os municípios, delegacias fazendárias, postos fiscais e relações tributárias em que o Tocantins é parte. Os impostos estaduais são sempre o instrumento pelo qual se paga as contas estatais. Cada centavo arrecadado é importante para a soma dos R$ 15 bilhões.

Por outro lado, para garantir o constante crescimento da arrecadação são necessários instrumentos como a fiscalização, a concessão de benefícios fiscais, os incentivos fiscais, as auditorias e outras ações realizadas pela pasta. E tudo isso acontece com a bússola da lei. Assim, todas as atividades são executadas ou adaptadas, quando necessário, atendendo todos os contextos sociais e econômicos, sempre norteadas pelo cumprimento da legislação e suas alterações.

Em outra vertente, a Sefaz é responsável pela gestão do Tesouro Estadual, que tem competência pelo pagamento direto das dívidas estatais, luz, água, servidores e todos os investimentos públicos, bem como o repasse de recursos financeiros que são transferidos para todas as outras secretarias e aos poderes constituídos. Essa unidade fazendária se desdobra na missão de sempre melhorar a utilização dos recursos que estão sob a sua gestão direta.

O uso dos recursos do Tesouro Estadual é feito, obrigatoriamente, como previsto na legislação. Além das transferências constitucionais, convênios e outros instrumentos de parcerias, todo pagamento só pode acontecer se passado por licitação. Para tanto, a Sefaz abriga uma central de licitações, que cuida de processar todas as aquisições do Governo que não sejam matérias específicas da Agência de Transporte Tocantinense (Ageto), Secretaria de Educação (Seduc) e Secretaria Estadual de Saúde (SES), que possuem, cada uma, o próprio setor de licitação.

Completando o quadro de suas funções, a Sefaz realiza a Contabilidade Central do Governo. Nessa parte, assegura a credibilidade e transparência do Estado, preservando a responsabilidade fiscal ao analisar a qualidade dos gastos públicos e fornecer informações confiáveis aos órgãos de controle.

Tudo isso, depois de pronto, parece simples. Porém, nesses 35 anos, foram necessários muitos ajustes para acompanhar os avanços sociais e tecnológicos, ofertando serviço público de qualidade. Como é dito na máxima popular: um trabalho de consertar o motor com o carro em movimento.

Como a máquina pública não pode parar para reparos, a modernização da Sefaz é contínua e está acompanhando a revolução digital que acontece no mundo todo. Migrar do analógico para o digital foi inevitável. Hoje, o contribuinte tocantinense já tem ao seu dispor um ambiente eletrônico, simples e confortável, onde todas as operações tributárias podem ser executadas de qualquer lugar. Porém, há de se ressaltar que o espaço on-line é uma opção, pois o atendimento presencial ainda está em vigor em todas as unidades da Sefaz.

Quando se trata de modernização, os avanços tecnológicos são vistos como um excelente indicador, mas, por trás dele, há uma eficiente equipe de gestão, contratação, informação e inovação digital que são servidores incansáveis na busca pelos melhores resultados.

E como modernização, na verdade, faz-se com pessoas, a Sefaz mantém uma Escola de Gestão Fazendária, com as competências e obrigações de capacitar os agentes públicos e promover a educação e justiça fiscal no Tocantins.

Com equipe técnica em constante treinamento, com legislação e tecnologia acompanhando o mercado, outro aspecto da modernização ocupa lugar de destaque: melhorar os sistemas de governança pública. A adoção de novas técnicas de governança vai consolidar o acesso do contribuinte aos sistemas fiscais, a operacionalização de sistemas simples e resolutivos e, sobretudo, oferecer respostas aos problemas atuais do nosso Estado.

Assim, arrecadação, fiscalização tributária, pagamentos, transferências, manutenção dos índices constitucionais, legais e compras públicas continuarão a ocorrer, cotidianamente, com total zelo e cuidado com os recursos públicos, tal qual demonstram todos os dados disponíveis.

Ousadia? Sim. Tudo é planejado de forma grande, como o tocantinense merece! Sim, porque tudo isso é feito para o cidadão e com a participação dele.

E com o respaldo de mais três décadas de experiências, a Sefaz vem se consolidando como uma parte diligente do Governo do Tocantins, que garante o desenvolvimento socioeconômico do povo e assegura recursos materiais e profissionais que possibilitam a cada cidadão o acesso aos serviços públicos essenciais.

Prof. Doutor Júlio Edstron Secundino Santos - Secretário da Fazenda do Estado do Tocantins.

Quer ter seu artigo ou crônica publicado no Jornal do Tocantins? Envie para o e-mail: contato@jornaldotocantins.com.br.