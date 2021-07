Salatiel Soares Correia é engenheiro, administrador de empresas, mestre em Ciência pela Unicamp. É autor do livro A Energia na Região do Agronegócio.

Os livros do brilhante economista francês Thomas Piketty vêm provocando turbulências ideológicas pelo mundo afora. Não faz muito tempo que esse notável intelectual se alicerçou em uma volumosa base de dados para publicar um livro de enorme sucesso (quando se mensura o sucesso pelo impacto que a obra traz). A publicação à qual me refiro é “O Capital do Século Vinte e Um”.

Estes escritos, segundo a prestigiada revista “The Economist”, supera o livro tido como a bíblia do pensamento da esquerda mundial, ou seja, “O Capital”, de Karl Marx.

Em suas reflexões, Piketty conseguiu aliar o rigor teórico com a comprovação empírica revelada por uma imensa base de dados. Assuntos tão caros à esquerda como a desigualdade e a natureza exploratória do trabalho são verificados nos inúmeros países analisados pela arguta crítica de um dos maiores pensadores deste novo século vinte e um. Sem ser Marx, Piketty, munido de um empirismo revelador, conseguiu demonstrar o espírito excludente do capitalismo pelo mundo afora.

As reflexões dele contidas em 620 páginas provocaram árduas discussões em vários recantos do planeta. Na direita, grandes irritações; na esquerda, um certo frenesi. Nesse contexto, a esquerda mundial (incluindo o Brasil do PT), passou a ter, no livro de Piketty, um referencial muito adequado para municiar o discurso político em torno das contradições do sistema capitalista.

Dito isso, enfrento um novo desafio: o de ler e entender as mais de mil páginas do novo livro de Thomas Piketty. Trata-se de “Capital e Ideologia”. Nesse seu novo trabalho de inegável fôlego intelectual, esse professor da Escola de Estudos em Ciências Sociais de Paris (hoje Diretor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais) analisa um assunto que mensura a razão de ser de esquerda: a desigualdade.

De imediato, Piketty evidencia o quanto é superficial analisar esse tema, tão relevante, pelos indicadores de renda per capita. É realmente simplista, em uma sociedade de extrema desigualdade como a brasileira, colocar no mesmo saco ricos e pobres dividindo-os pela riqueza gerada de um país. E é isso que esse indicador revela. O que ele não revela é quem se apropria do crescimento econômico. Certamente, a realidade de um morador da Rocinha, no Rio de Janeiro, encontra-se léguas distantes de outro morador do Leblon que desfruta uma alta qualidade de vida.

Nesse sentido, o que propõe o incansável Thomas Piketty é, fazendo uso da história, destrinchar a sociedade de vários países do mundo mostrando suas contradições em torno da desigualdade.

Desse modo, a desigualdade extrema que se manifesta nas sociedades escravocratas difere da desigualdade dos grandes proprietários, e esta não tem nada que ver com a desigualdade existente nas castas indianas. A desigualdade existente no Irã dos aiatolás difere completamente da elite francesa da Belle Époque francesa, que era composta por uma elite financeira, capitalista e industrial.

Outro aspecto que merece destaque na obra de Piketty se atrela ao elevado custo que inúmeros países pagaram para deixar de serem colônias. Pagar dívidas ao colonizador significou anos e anos de prisão às amarras do subdesenvolvimento. Este foi o caso do ainda subdesenvolvido Haiti. Que pagou “uma dívida gigantesca, que contribuiu muito para minar o desenvolvimento do Haiti nos dois séculos seguintes”.

Após mergulhar nas primeiras 500 páginas deste extraordinário ensaio, que expõe de maneira tão detalhada os vários modos pelos quais se manifestam a desigualdade pelo mundo afora, tenho hoje a convicção de que a análise de um tema tão espinhoso como este não pode ser feita pela superficialidade dos indicadores de renda per capita.

Como todo livro de Piketty, “Capital e Ideologia” veio para incomodar, principalmente países de passado comunista que hoje flertam com as maravilhas do capitalismo. Que o diga a irritação manifesta do governo chinês com a obra do sábio francês. Que ninguém duvide que o livro de Thomas Piketty vai alçar o patamar dos clássicos. Clássico que sempre terá de ser revisitado por aqueles que queiram entender, com profundidade, o significado do que vem a ser viver em uma sociedade desigual.