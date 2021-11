No longo voo de Paris a São Paulo, seleciono um filme para ir passando o tempo até o sono chegar. Entre tantas opções, escolhi uma película baseada no romance de um livro que está na fila, na mesa de meu escritório, para ser lido. Trata-se do clássico Germinal, de Émile Zola.

Ambientado no século dezenove, no interior da França, o filme denuncia a condição sub-humana em que viviam os trabalhadores nas minas de carvão naquele país. Baixos salários, constantes acidentes de trabalhos e mortes pela fome que leva ao desespero de matar. Tudo isso acontecia em plena Revolução Industrial.

O Germinal revela, em romance, o que Karl Marx retrata em sua obra “O Capital”. O que Marx denomina mais-valia (a apropriação do lucro pelos capitalistas mediante a exploração dos trabalhadores) se materializou nas tragédias reveladas no romance de Zola.

No filme em questão, as desumanas condições de trabalho nas profundezas dos subsolos onde estava o carvão contribuíam diretamente para constantes infecções pulmonares, soterramentos ou até asfixia dos trabalhadores. Do sentimento de revolta nasceu a figura de um líder que conduziu a revolta e o enfrentamento com morte de centenas de trabalhadores.

Sentindo-se ameaçados, os capitalistas mudaram para continuar tudo igual como era antes: melhoraram as condições de trabalho para seguir explorando o trabalho. Émile Zola e Marx foram, cada um a seu modo, profetas de seu tempo.

Salatiel Soares Correia

é Engenheiro, Bacharel em Administração de Empresas, Mestre em Planejamento. É autor, entre outras obras, do livro Cheiro de Biblioteca. Obras e Personagens que Influenciam nossa Época.