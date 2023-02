Entro em Palmas pela ponte Fernando Henrique Cardoso. Aliás, esta uma justa homenagem ao presidente que nos deixou como legado a estabilidade da economia. Trafego pela Avenida Teotônio Segurado. Diga-se de passagem, outra merecida homenagem ao Português que tanto lutou quando o Brasil ainda era um império pelo sonho que séculos mais tarde se tornaria uma realidade: o Estado do Tocantins.

Ainda em Palmas conheço bairros que não conhecia antes: os Aurenis. Mais uma homenagem a então companheira do ex-vereador de Colinas outrora dono de uma serraria que por anos lutou com afinco para que o sonho de Teotônio Segurado tornasse realidade o estado veio a se constituir a terra de meus ancestrais: Siqueira Campos.

Até o Velho e grande Luís Carlos Prestes homens de tantas e lutas e histórias da chama era Vargas se encontra mais que justamente homenageado na aprazível, mas calorenta Palmas.

Saio de Palmas por onde entrei rumo ao sertão tocantinense que não se cansa de esperar, como aquela peça de Godot, por um asfalto que nunca chega. Lá no sertão parece até que os mosquitos sabem quem não é de lá, pois gostam de picar o sangue o urbano mais que o rural.

Vendo a soja de bem perto e a infraestrutura acompanhando parece enfim que a expansão capitalista falará mais forte que a má vontade dos governos. A modernidade chegará e o sertão vai virar mar.

Dias depois, volto pela mesma estrada de terra batida lá por lados de Santa Maria por onde cheguei. Num meio do caminho, ao contrário do que dizia o poeta maior Carlos Drumond de Andrade, não tinha uma pedra. Tinha uma baita duma cobra coral bem de fronte de minha Hilux—e das grandes. Mais na frente lá ia um tatu. Coisas de um Brasil ainda rural. De uma terra ainda onde tem palmeiras onde canta do sabiá, como bem dizia o poeta maranhense Gonsalves Dias.

Entro em Pedro Afonso. Paro bem em frente a caso onde morei. Imagens de meio século me vêm na memória. O campo de aviação onde pousavam os aviões da Varig não existe mais. No lugar deste há uma praça. A casa ao lado onde era a nossa continua a mesma de meio século. Branca, toda branca. Era lá que ele morava. Cenas dele me veem naquele aeroporto que empoeirava nossa casa toda vez que subia ou descia um avião. Era poeira que não acabava mais. Lá estava nosso vizinho que trago no túnel do tempo de minha memória de camisa e calça branca recebendo o então interventor de Goiás Marechal Ribas Júnior. Acrescento a esta narrativa lembranças contadas por meu saudoso pai que tanto o admirava dos tempos em ele foi secretário de Estado, deputado, presidente da Assembleia Legislativa e até mesmo substituto do governador. Sempre lutando pelo norte de Goiás quando Goiás e o Tocantins eram uma coisa só.

Sim. Era ele um homem da envergadura de um Teotônio Segurado que fez da política sinônima de honradez e de correção moral. Serviu ao Tocantins com estrema grandeza. É uma pena que ainda não tenha sua memória reconhecida como tem o ressonar do seu nome para todos aqueles que o conheceram e como este escriba que respeita sua história. Falo de José de Souza Porto.

Sinceramente, ainda espero trafegar por uma grande avenida ou por uma grande monumento que eternize a memória do que esse grande homem público representou para a grandeza do povo tocantinense.

Salatiel Soares Correia

é engenheiro, bacharel em administração de empresas, mestre em Planejamento Energético. É autor, entre outros livros, de A Energia Na Região do Agronegócio.