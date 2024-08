O espetáculo "Minha voz é resistência", do Grupo Vozes de Ébano, é um tributo às raízes, à identidade e à resistência negra. É um espetáculo lindo, potente e reflexivo. É uma programação para ir com a família e abordar em casa temas como culturas, identidade negra, racismo e preconceito.



As cantoras Cinthia Abreu, Fran Santos e Malusa dão potência ao espetáculo, por serem três mulheres, com forte protagonismo negro feminino, com vivências e lutas, dentro de uma sociedade ainda com tantas ressonâncias racistas e patriarcais.



As intérpretes e atrizes são carismáticas, talentosas, com excelente técnica vocal e interpretação. Além disso, elas nos lembram a partir de suas próprias experiências, do papel da mulher negra, como exemplo, de força, de identidade, de amor e de valorização das raízes ancestrais.



"Minha voz é resistência" marca o lugar de fala da mulher negra, em uma sociedade ainda marcada por várias tentativas de silenciamento e apagamento da ancestralidade negra. Outro ponto de destaque é a forte presença das culturas da diáspora africana no Brasil, com músicas, poemas, depoimentos e imagens que evocam a ancestralidade negra. O repertório é eclético, desde Clara Nunes até Fat Family. O espetáculo divide-se em partes: Bloco I - Resistência; Bloco II - Sambas tradicionais; Bloco III - Black Pop atual; Bloco IV - Soul e MPB.



O espetáculo, em toda sua força estética, é atravessado pelo poder das palavras e das imagens, pela performance de poemas das intérpretes em "Vozes mulheres", de Conceição Evaristo; "Me gritaram negra", de Victoria Santa Cruz e "Mulata exportação", de Elisa Lucinda.



Desejamos que o espetáculo circule dentro e fora do Tocantins, e que ganhe muitos prêmios pelo alcance do tema e pelo viés "educativo", em toda a sua força, na (re)afirmação do lugar de fala e no empoderamento da mulher negra. Vida longa ao grupo "Vozes de Ébano".

Graduação em Letras - Português/Inglês pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória - PR (atual UNESPAR). Graduação em Direito. Especialização em Língua Portuguesa e Literatura, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória - PR (Convênio com Universidade Estadual de Londrina - UEL), mestrado em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e doutora em Letras, área de concentração Teoria da Literatura, pela PUCRS.

